Scopri come preparare un risotto elegante e gustoso per le tue cene natalizie.

Ingredienti per un risotto da chef

Il mese di dicembre è un periodo speciale, ricco di festeggiamenti e occasioni per riunirsi attorno a una tavola imbandita. Se desiderate sorprendere i vostri ospiti con un piatto elegante e saporito, il risotto allo zafferano con fonduta di gorgonzola è la scelta perfetta. Ecco gli ingredienti necessari per preparare questa delizia per 4 persone:

300 gr di riso Carnaroli

zafferano (pistilli o bustina)

100 gr di burro freddo

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

salvia fresca

olio di semi per friggere

Per la fonduta, avrete bisogno di:

125 ml di panna da cucina

150 gr di gorgonzola

Preparazione del risotto

Iniziate la preparazione del risotto portando a ebollizione il brodo con lo zafferano. Questo passaggio è fondamentale per infondere al riso un sapore unico e aromatico. Mentre il brodo si scalda, dedicatevi alla fonduta di gorgonzola: in un pentolino, unite il gorgonzola alla panna e lasciate sciogliere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto.

Successivamente, tostate il riso a secco in una padella, facendo attenzione a non bruciarlo. Una volta che i chicchi saranno ben caldi, aggiungete il sale e versate il brodo allo zafferano, un mestolo alla volta, mescolando costantemente fino a cottura ultimata. Questo processo richiede pazienza, ma il risultato finale sarà un risotto cremoso e avvolgente.

Finitura e presentazione del piatto

Quando il risotto è quasi pronto, è il momento di friggere le foglie di salvia in olio di semi. Questo passaggio non solo aggiunge un tocco di croccantezza, ma anche un aroma delizioso al piatto. Una volta che la salvia è fritta, scolatela su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Per completare il risotto, mantecate fuori dal fuoco con burro ghiacciato e un filo d’olio extravergine d’oliva. Questo passaggio renderà il risotto ancora più cremoso e ricco di sapore. Infine, servite il risotto in piatti fondi, versando sopra la fonduta di gorgonzola e decorando con le foglie di salvia fritta. Il risultato sarà un piatto non solo delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per le vostre cene festive.