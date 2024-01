Un buffet per la cresima fai da te è un ottima opzione valida: con piccoli accorgimenti, si può realizzare un buffet ricco e originale.

Il buffet della cresima a casa, per scelta o necessità, sta acquistando sempre più consensi fra le famiglie desiderose di riunire parenti ed amici. Tutto ciò per festeggiare un evento tanto unico ed importante nella vita del loro figlio/a. Per riuscire nell’impresa e rendere la festa un evento da ricordare, il menù scelto dovrà essere all’altezza delle aspettative.

Buffet della cresima fai da te

Una delle soluzioni perfette per un menù cresima casalingo è quella di dividere la festa in due momenti: una prima parte con un buffet in piedi seguita da un secondo momento in cui tutti saranno serviti e seduti al tavolo.

Ma quali sono le pietanze migliori da proporre agli invitati? Se la festa avviene subito dopo la cerimonia, e dunque a pranzo, la cosa migliore è prevedere un buffet di benvenuto che possa accogliere gli invitati mano mano che, dalla chiesa, raggiungono l’abitazione del festeggiato.

Gli antipasti

Chi avesse un giardino oppure in terrazzo potrà trarne enorme giovamento facendo accomodare gli invitati nell’area esterna. Qui, sopra un grande tavolo rettangolare verranno collocati i vari vassoi e bottiglie per le bevande. Trattandosi di bambini e ragazzi la maggioranza delle bibite dovranno essere analcoliche ma è sempre consigliato proporre anche un aperitivo alcolico per accontentare anche i gusti degli adulti.

Gli antipasti più adatti per questa circostanza devono poter essere gustati anche freddi dunque via libera a diverse preparazioni. Da panini con mozzarelline capresi, rotolini di bresaola e caprino, taglieri di salumi e formaggi, involtini di frittata a salatini e pizzette e insalate di farro o di riso monoporzione.

Un’idea particolarmente raffinata è anche proporre un vassoio di salse e confettura in accompagnamento ai diversi formaggi proposti. Dai caprini, ai formaggi morbidi, a quelli stagionati e piccanti. Molto graditi sono anche gli spiedini di verdure fresche, le insalate di mare e i carpacci. Ricordate di proporre anche un’alternativa per vegani: un hummus di ceci, accompagnato da polpette di verdure (fritte oppure al forno) potrebbe essere perfetto per l’occasione.

Le portate principali

Le portate principali del buffet dovranno differenziarsi anche in base al momento della giornata in cui è prevista la festa. Per festeggiamenti all’ora di pranzo potrete osare con pietanze più sostanziose mentre per eventi serali sarà opportuno puntare sulla leggerezza, magari dedicandovi con maggiore attenzione ai secondi.

Il pranzo a sedere permette di offrire pietanze calde servite al momento pertanto un bis di primi di terra potrebbe rappresentare l’opzione vincente. L’abbinamento risotto (al radicchio, ai funghi, agli asparagi ecc…) con una pasta ripiena (tortelli, ravioli ecc…) oppure al forno è sempre gradito. Per accontentare le esigenze di tutti ricordate di servire sempre una portata adatta ai vegetariani.

Nel caso in cui aveste optato per un menù di pesce, un’idea originale potrebbe essere una zuppetta di mare seguita da un primo semplice ma gustoso. Come gli spaghetti alle vongole, allo scoglio, oppure risotto alla marinara.

Per i secondi, sopratutto nel caso di buffet cresima serale, una bella grigliata di carne o pesce rappresenta la carta vincente, in grado di accontentare anche i palati più difficili. In questo modo ogni invitato potrà scegliere il taglio di carne, pesce, verdure più gradito. La grigliata dovrà essere accompagnata da salse aromatiche e bruschettine. Avendo l’accortezza di prevedere anche l’utilizzo di formaggi adatti al barbecue, nel caso di invitati vegetariani.

Conclusione perfetta del buffet: la torta finale

Per concludere confetti, macedonie di frutta fresca, dolci al cucchiaio e l’immancabile torta. Potrà essere ad uno o più piani, decorata dal design elegante e raffinato oppure personalizzata in base ai desideri del festeggiato.

E per chi desiderasse osare un po’ di più andrà benissimo la divertente torta composta da tanti muffin dai gusti più disparati che gli invitati potranno gustare sul posto oppure portare a casa come regalo, insieme a confetti e bomboniera.