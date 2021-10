Descrizione

Il risotto con borragine è un primo piatto semplice, leggero e saporito, ottimo da portare in tavola in ogni occasione. Se non avete mai assaggiato la borragine, siamo certi che apprezzerete senz’altro il suo gusto delicato e la sua dolcezza, smorzata dall’aroma intenso dello scalogno e dalla sapidità dei formaggi stagionati.