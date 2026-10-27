Un progetto in 15 locali sardi invita famiglie a mettere via i telefoni per riscoprire il dialogo, con kit per bambini e materiale informativo dei pediatri.

In Sardegna prende il via una sperimentazione che propone di ridurre l’uso dello smartphone durante i pasti in famiglia: l’iniziativa è stata presentata il 26 ottobre 2026 e coinvolge quindici ristoranti distribuiti tra grandi centri e piccoli comuni dell’isola. L’obiettivo è ristabilire conversazione e convivialità tra genitori e figli, offrendo alternative concrete agli schermi.

Il progetto nasce da una collaborazione istituzionale che mette insieme la figura della Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’associazione di categoria dei pubblici esercizi in Sardegna: alle famiglie partecipanti vengono consegnati materiali ludici, un pieghevole con consigli pratici e una guida pediatrica per orientarsi nell’uso del digitale.

Presentazione pubblica e ruoli degli attori coinvolti

Durante la presentazione ufficiale la Garante regionale ha sottolineato come anche un’iniziativa di piccola scala possa supportare il ruolo educativo delle famiglie, richiamando l’attenzione sulla necessità di governare la tecnologia per proteggere i minori dall’uso eccessivo e dai contenuti inadatti. L’associazione dei ristoratori ha ribadito la vocazione sociale del locale come luogo di incontro: i titolari offrono materiali alternativi agli schermi, ma l’enfasi è posta sul fatto che l’esempio parta dagli adulti, perché chiedere ai figli di appoggiare il telefono è efficace solo se anche i genitori lo fanno.

La sperimentazione ha poi visto il coinvolgimento di figure mediche: il presidente regionale dei pediatri ha richiamato l’attenzione sui rischi connessi a un uso improprio dei dispositivi digitali, evidenziando problemi come insonnia, isolamento e segnali di dipendenza in una quota significativa di adolescenti. Sul piano operativo è emersa la volontarietà dell’adesione dei ristoranti e delle famiglie, considerata un valore aggiunto nella fase di test.

Modalità operative del test e strumenti forniti alle famiglie

La prova si svolge per la durata di un mese in 15 locali distribuiti tra Cagliari, Quartu Sant’Elena, Capoterra, Nuoro, Bari Sardo, Ussassai, Oristano, Alghero, Olbia e Santa Teresa Gallura, per osservare come l’iniziativa possa funzionare in contesti urbani e rurali. All’arrivo al tavolo viene proposto un patto di disconnessione volontario: telefoni di adulti e ragazzi vengono riposti in borsa o in un cestino apposito e il tempo dell’attesa diventa occasione di gioco e dialogo.

Per i più piccoli è previsto il cosiddetto Kit del Ritrovo, composto da giochi da tavolo e attività manuali calibrate per età diverse. Le regole del patto comprendono cinque gesti pratici, tra cui concordare eventuali eccezioni prima di sedersi e allontanarsi dal tavolo per rispondere a chiamate realmente urgenti. Un pieghevole consegnato alle famiglie include i consigli dei pediatri e un QR code per consultare la guida completa sui rischi e i corretti usi della tecnologia.

Dati e quadro diagnostico alla base dell’iniziativa

La scelta di avviare il progetto è supportata da dati di settore: secondo la guida pediatrica citata durante la presentazione, la quasi totalità degli adolescenti utilizza abitualmente lo smartphone, con percentuali significative che mantengono il dispositivo attivo per l’intera giornata e una fetta consistente che mostra segnali di uso problematico. Allo stesso tempo, la maggioranza dei genitori esprime il bisogno di maggiori informazioni per gestire il rapporto dei figli con il digitale, motivo per cui l’azione informativa è componente centrale della sperimentazione.

Per il tessuto imprenditoriale locale l’iniziativa rappresenta un esempio di come i pubblici esercizi possano contribuire alla qualità della vita: la sinergia tra ristoratori, istituzioni e professionisti della salute mira a offrire strumenti operativi che diventino pratiche quotidiane. La fase di prova servirà anche a raccogliere osservazioni sui comportamenti e sull’accoglienza da parte delle famiglie, utili per valutare eventuali sviluppi futuri.