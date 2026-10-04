Melaverde svela le eccellenze del cedro calabrese e del Taleggio DOP, tra tradizioni, innovazione e volti autentici del territorio.

Il prossimo appuntamento di Melaverde si presenterà domenica 4 ottobre alle 11:50 su Canale 5, con la consueta introduzione di Le Storie di Melaverde. Il programma, fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vede tornare la coppia Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, che si divideranno per esplorare due aree emblematiche d’Italia: la Riviera dei Cedri in Calabria e la Val Taleggio in Lombardia.

Riviera dei Cedri: il cedro al centro della promozione territoriale

Il segmento calabrese, condotto da Ellen Hidding, concentra la narrazione sul cedro frutto simbolo della zona compresa fra Santa Maria del Cedro e Scalea. Grazie alla collaborazione dei comuni di Scalea e Santa Maria del Cedro, dell’ARSAC e del GAL Riviera dei Cedri, la puntata evidenzia le tecniche di coltivazione tradizionali, l’uso di nuove tecnologie per la tutela del raccolto e la produzione di energia pulita, nonché il legame storico con la comunità ebraica.

Cedro, peperoncino e tradizioni marine

Oltre al cedro mediterraneo la narrazione apre spazio al peperoncino di Diamante, alle attività di pesca del pesce azzurro e ai borghi costieri come Scalea e il Castello di San Michele. Il racconto, alimentato da produttori, artigiani e ristoratori, vuole mostrare un ecosistema integrato dove agricoltura, pesca e turismo creano un’offerta di filiera corta e di esperienze autentiche.

Val Taleggio: la filiera del formaggio DOP

Nel frattempo, Vincenzo Venuto si dirige verso le montagne bergamasche, dove la Val Taleggio custodisce il celebre Taleggio DOP. La puntata ricostruisce l’intera filiera, dalla prima cagliata mattutina a quella serale, illustrando una tecnica secolare che favorisce la formazione di un erborinato naturale. Vengono incontrati allevatori e casari che hanno deciso di rimanere nel territorio, preservando le pratiche tramandate di generazione in generazione.

Strachìtunt Taleggio e il valore della tradizione

Il Strachìtunt Taleggio prodotto con marchio di Denominazione di Origine Protetta è al centro del reportage. Oltre alla lavorazione casearia, vengono mostrati i legami culturali con la valle: la cucina tipica, le feste locali e le iniziative di promozione turistica promosse dal Comune di Bergamo e dalle associazioni agricole. Il racconto sottolinea come la valorizzazione di un prodotto d’eccellenza possa diventare motore per lo sviluppo economico dell’intera area.

Entrambe le parti del programma condividono un filo conduttore: la volontà di dare visibilità a produzioni identitarie e a comunità che, attraverso innovazione e rispetto della tradizione, mantengono vive le proprie radici culturali. La presenza di Melaverde in prima serata nazionale offre una vetrina di grande impatto, capace di attrarre turisti, investitori e curiosi da tutta Italia.