Negli ultimi anni il sake bevanda alcolica per eccellenza del Sol Levante, ha dovuto confrontarsi con una fase di declino senza precedenti. Le vendite nei canali tradizionali, ristoranti e negozi specializzati, mostrano una tendenza al ribasso, mentre la concorrenza di cocktail internazionali e birre artigianali sta guadagnando terreno soprattutto tra i consumatori più giovani.

Le ricerche di mercato condotte da associazioni di produttori hanno evidenziato che il consumo di sake si è notevolmente ridotto rispetto al decennio precedente. Anche se non sono disponibili cifre precise, gli esperti concordano sul fatto che la crescente preferenza per bevande a bassa gradazione alcolica abbia influito sulla diminuzione dei volumi venduti. I giovani adulti, più sensibili alle tendenze salutistiche, tendono a privilegiare drink più leggeri e meno impegnativi dal punto di vista alcolico.

Sake Highball: il nuovo format per i consumatori giovani

Per rispondere a questa sfida, diverse cantine giapponesi hanno introdotto il Sake Highball una variante che prevede la miscelazione del sake tradizionale con acqua frizzante. Il risultato è una bevanda dal contenuto alcolico più contenuto, percepita come più fresca e versatile. Il concetto prende spunto dal classico highball a base di whisky, ma conserva le note aromatiche tipiche del sake, creando un equilibrio tra tradizione e modernità.

Composizione e modalità di servizio

La ricetta standard consiste in una parte di sake di alta qualità miscelata con due o tre parti di acqua frizzante ghiacciata, servita in un bicchiere alto con una leggera spruzzata di limone o yuzu per accentuare la freschezza. Alcuni produttori propongono versioni aromatizzate con frutta locale, come la prugna ume o il melone cantalupo, per attirare ulteriormente il pubblico più giovane. Il procedimento è semplice, rendendo il drink adatto sia per la preparazione domestica che per il servizio nei bar.

Le campagne di marketing che accompagnano il lancio del Sake Highball puntano fortemente sui canali digitali: Instagram, TikTok e YouTube sono i mezzi privilegiati per mostrare il drink in ambienti informali, party tra amici o serate estive all’aperto. L’obiettivo è trasmettere l’idea di un bevanda social che possa essere consumata in modo responsabile, senza sacrificare il gusto tradizionale del sake.

Le prime statistiche post-lancio suggeriscono un’accoglienza positiva; i bar più alla moda di Tokyo hanno registrato un incremento medio delle vendite del nuovo prodotto del 12-15% rispetto ai drink classici.

Inoltre, i sondaggi condotti in alcuni ristoranti di Osaka indicano che il 68% dei clienti di età compresa tra i 20 e i 30 anni giudica il Sake Highball più “adatto a loro” rispetto al sake puro. Questi dati preliminari sembrano confermare che la strategia di leggerizzare il profilo alcolico possa rappresentare una valida soluzione per invertire la crisi del settore.