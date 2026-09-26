Milano è da sempre un crocevia di culture e sapori: la sua scena culinaria accoglie piatti provenienti da ogni angolo d’Italia. Negli ultimi anni, la cucina del Sud ha trovato spazio in numerosi quartieri, rispondendo sia al desiderio dei migranti di ritrovare i gusti di casa, sia alla curiosità dei milanesi per le tradizioni più sapide della penisola.

Questa evoluzione ha trasformato le tradizionali trattorie in veri e propri laboratori gastronomici dove la qualità dei prodotti si sposa con tecniche moderne e una carta dei vini curata.

I ristoranti del Sud che hanno conquistato Milano

Dal cuore della città alle zone più periferiche, è possibile incontrare menù che ricordano le coste pugliesi, le campagne campane o le isole siciliane. Questi locali non sono più solo punti di ritrovo per la comunità di origine, ma destinazioni apprezzate da una clientela eterogenea che ricerca autenticità e creatività.

Ricci Osteria

Gestita dalle chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, ex protagoniste del ristorante Michelin “Al forno da Ricci” a Ceglie Messapica, Ricci Osteria propone un bistrot gourmet ispirato alla cucina pugliese. Il menù combina piatti tradizionali, come le orecchiette con le cime di rapa, a reinterpretazioni contemporanee che mantengono intatto il legame con il territorio, grazie all’uso di ingredienti locali e a una presentazione curata.

Osteria Popolare Pugliese

Diretta da Riccardo Gentile, originario di Galatina, l’Osteria Popolare Pugliese offre una proposta popolare e riconoscibile della cucina salentina. Il menu è un viaggio tra i sapori caserecci della Puglia: taralli, formaggi, salumi e piatti a base di verdure di stagione. L’obiettivo è portare a Milano una tavola semplice, ma autentica, che ricordi le cene familiari del Sud.

Osteria Pugliese – Gatto Bianco

Questo locale è celebre per la sua pasta all’assassina una specialità pugliese dal sapore intenso e piccante. Il percorso culinario comprende anche verdure grigliate, prodotti da forno tipici e piatti di pesce e carne, tutti preparati con ricette tramandate di generazione in generazione. L’atmosfera accogliente invita a scoprire le diverse aree della Puglia in un unico pasto.

Biancomangiare siciliano: un dolce estivo con frutta di stagione

Il biancomangiare è un classico della tradizione siciliana, tipicamente preparato con latte, zucchero e amido. In questa versione si aggiunge la dolcezza delle more fresche dei fichi neri e dell’uva creando un dessert che celebra le ultime giornate di sole. Ideale per le serate calde, è un modo raffinato

Ingredienti per 4 persone

Latte intero fresco 400 ml; latte condensato 120 g; gelatina in fogli 10 g (oppure 40 g di amido di mais per la versione tradizionale); more fresche 150 g; fichi neri 4 unità; uva (rossa o nera): q.b.; baccello di vaniglia 1; stecca di cannella 1; zucchero a velo q.b.

Procedimento

Inizia ammogliando la gelatina in acqua fredda. In un pentolino porta a leggero bollore il latte condensato, metà del latte fresco, la cannella e il baccello di vaniglia inciso. Togli dal fuoco, elimina aromi e ingloba la gelatina strizzata, mescolando fino a completa dissoluzione. Lascia intiepidire, aggiungi il latte rimanente e refrigeri finché il composto non si addensa. Se preferisci l’amido, scioglilo in una piccola quantità di latte freddo, poi uniscilo al restante liquido caldo. Versa il composto sopra le more già disposte in quattro coppette, lascia rassodare per almeno sei ore, poi decora con fichi a spicchi, acini d’uva e una spolverata di zucchero a velo o cannella. Il risultato è un dolce vellutato perfetto per salutare l’estate con eleganza.