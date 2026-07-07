Scopri i benefici della frutta estiva per l’idratazione e il benessere

L’estate è la stagione perfetta per godere dei frutti più succosi e nutrienti che la natura ci offre. La frutta estiva non è solo un piacere per il palato, ma anche un vero e proprio elisir di benessere grazie alla sua elevata percentuale di acqua, vitamine e antiossidanti.

In occasione della Giornata Internazionale della Frutta la dott.ssa Francesca Paparella, nutrizionista CDI, ci svela i segreti per sfruttare al meglio le proprietà di questi frutti, spesso sottovalutati per il loro contenuto zuccherino.

I benefici della frutta estiva

I frutti estivi sono un’ottima fonte di idratazione grazie al loro alto contenuto di acqua. Inoltre, sono ricchi di vitamineminerali e antiossidanti che aiutano a contrastare lo stress ossidativo e a mantenere il corpo in forma durante i mesi più caldi.

Tra i frutti estivi più apprezzati troviamo le fragole ricche di vitamina C e antiossidanti, le ciliegie che contengono polifenoli e antociani, le albicocche fonte naturale di beta-carotene, e le pesche fresche e leggere, perfette per un’alimentazione equilibrata.

Frutta e controllo del peso

Nonostante il loro sapore dolce, i frutti estivi possono essere tranquillamente inseriti in un’alimentazione bilanciata. Gli zuccheri naturali presenti nella frutta sono diversi da quelli aggiunti nei prodotti industriali, grazie alla presenza di fibre che rallentano l’assorbimento intestinale e modulano la risposta glicemica.

La chiave per un consumo equilibrato è la varietà e il rispetto delle giuste porzioni, che variano da 2 a 3 al giorno. È preferibile scegliere il frutto fresco rispetto ai succhi o alle preparazioni addizionate, come le macedonie già pronte.

Frutta e attività sportiva

La frutta rappresenta una fonte naturale di zuccheri semplici principalmente fruttosio e glucosio, che possono essere particolarmente utili per chi pratica attività sportiva. Prima dell’allenamento, il consumo di frutta fornisce energia facilmente disponibile, mentre dopo l’esercizio, gli zuccheri presenti nella frutta contribuiscono al ripristino delle riserve energetiche, favorendo il recupero.

Ricetta: Ghiaccioli Pesca, Matcha e Menta

Per chi vuole sperimentare in cucina, ecco una ricetta fresca e nutriente: i ghiaccioli alla pesca, matcha e menta. Gli ingredienti necessari sono pesche, acqua fredda, miele o sciroppo d’agave, matcha, menta fresca e succo di lime.

Il procedimento è semplice: sciogliere il matcha in acqua tiepida, frullare le pesche con l’acqua, il miele, il succo di lime e la menta, aggiungere il matcha e frullare nuovamente. Versare il composto negli stampi e congelare per almeno 6 ore.

Per un effetto bicolore scenografico, è possibile versare il composto in due tempi, creando due strati dai colori naturali, uno per il matcha e uno per le pesche. Per una consistenza più liscia, si può filtrare il composto con un colino. Per un gusto più intenso di menta, lasciare le foglie in infusione nell’acqua fredda per 30 minuti prima di frullare. Per un risultato più vellutato, utilizzare uno yogurt bianco magro. Infine, moderare il contenuto di matcha per evitare un sapore troppo amaro.