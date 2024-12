Il cocktail Gardel: un’esperienza unica al Ceresio7

Nel cuore di Milano, il Ceresio7 si distingue non solo per la sua vista mozzafiato, ma anche per la sua offerta di cocktail esclusivi. Tra questi, il Gardel emerge come una creazione che incarna l’eleganza e il fascino della capitale francese. Questo drink, realizzato con Belvedere Organic Vodka, è un omaggio a Carlos Gardel, icona della musica francese, e rappresenta un viaggio sensoriale che riflette la freschezza e l’energia vibrante di Parigi.

Ingredienti e preparazione del Gardel

Il Gardel è stato concepito dal Bar Manager Abi El Attaoui, il quale ha saputo tradurre in un cocktail l’essenza di un recente viaggio a Parigi. La base di Belvedere Organic Vodka, prodotta con segale biologica, offre una texture liscia e un profilo aromatico ricco di sfumature. Gli ingredienti che compongono questo drink includono acqua di passion fruit, ananas chiarificato, Fino Sherry, liquore ai fiori di sambuco e verjus, creando un bilanciamento armonioso di sapori.

Per preparare il Gardel, è necessario mescolare in un mixing glass Belvedere Organic Vodka e gli altri ingredienti, aggiungere ghiaccio e mescolare per circa 15-20 secondi. Dopo aver filtrato il composto, si può aggiungere CO₂ per ottenere la frizzantezza desiderata e decorare con un fiore di sambuco, per un tocco finale elegante.

Un cocktail versatile per ogni occasione

Il Gardel non è solo un drink, ma una vera e propria esperienza sensoriale, pensata per adattarsi a qualsiasi momento della giornata. Che si tratti di una pausa aperitivo, di una serata informale o di un evento elegante, questo cocktail si presta a ogni occasione. La sua freschezza è ulteriormente amplificata da ingredienti floreali e fruttati, rendendolo ideale da accompagnare a piatti leggeri come tapas di gamberi, tartare di pesce o insalate di frutta tropicale.

In un mondo dove la qualità e la raffinatezza sono sempre più ricercate, il Gardel rappresenta una scelta perfetta per chi ama esplorare nuovi sapori senza compromettere l’eleganza. Con la sua combinazione unica di ingredienti, questo cocktail è destinato a diventare un must per gli amanti dei drink raffinati.