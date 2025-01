Il pitzudu: un piatto unico della tradizione sarda

Quando si parla di cucina sarda, spesso si pensa immediatamente alle famose seadas, dolci ripieni di formaggio e miele. Tuttavia, esiste un altro piatto che merita attenzione: il pitzudu. Questo delizioso piatto salato proviene da Ovodda, un piccolo comune situato nel cuore della Barbagia, noto per la sua tradizione gastronomica e per essere il paese dei centenari. Il pitzudu non è solo un alimento, ma un vero e proprio simbolo della cultura pastorale sarda, che affonda le radici nella storia e nelle tradizioni locali.

Ingredienti e preparazione del pitzudu

Il pitzudu si distingue per il suo ripieno unico, composto da un mix di formaggio fresco e patate. A differenza delle seadas, che utilizzano solo formaggio, il pitzudu incorpora una quantità significativa di patate, preferibilmente quelle di montagna come la patata di Gavoi. La preparazione inizia con la bollitura delle patate, che vengono poi ridotte in purea e mescolate con formaggio acido a pasta cruda, ottenuto da latte ovino e/o vaccino. Questa combinazione crea un ripieno filante e saporito, che viene racchiuso tra due dischi di pasta.

Modalità di consumo e varianti del pitzudu

Una volta preparato, il pitzudu può essere cotto in vari modi. La frittura è senza dubbio la modalità più apprezzata, rendendo il piatto croccante e irresistibile. I pitzudos fritti vengono serviti come secondo piatto, accompagnati da insalata, oppure possono essere gustati come street food durante le sagre locali. Un’altra opzione è quella di cuocerli in acqua bollente, come se fossero un enorme raviolo, da condire con sugo di pomodoro o burro e salvia. Alcuni ristoranti sperimentano ulteriormente, aggiungendo ingredienti come carciofi o funghi al ripieno, per un’esperienza gastronomica ancora più ricca.

Un viaggio gastronomico a Ovodda

Se desiderate assaporare un pitzudu autentico, Ovodda è la meta ideale. Durante l’evento Autunno in Barbagia, che celebra la cultura e le tradizioni della Sardegna centrale, è possibile degustare i migliori prodotti locali, tra cui i pitzudos preparati secondo la ricetta tradizionale. Non dimenticate di visitare il laboratorio di pasta fresca Pasta Margherita e l’agriturismo Perughe, dove potrete gustare questa prelibatezza in tutta la sua bontà. Anche se non è facile trovare i pitzudos al di fuori di Ovodda, la loro rarità li rende ancora più speciali e degni di essere scoperti.