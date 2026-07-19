Scopri le specialità genovesi e dove gustarle in città

Genova è una città dove la cucina è un vero e proprio patrimonio culturale, frutto di secoli di storia, commercio e tradizioni locali. Tra i caruggi, i forni storici e le osterie del porto, si respira un’atmosfera unica che ha dato vita a piatti indimenticabili.

Qui, la cucina non è solo un’arte, ma un modo di vivere che si tramanda di generazione in generazione.

Ogni angolo di Genova racconta una storia attraverso i suoi sapori. Dalla focaccia genovese, simbolo della città, ai pansoti con salsa di noci, ogni piatto è un tributo alla tradizione e alla creatività dei suoi abitanti. Scopriamo insieme le specialità che rendono unica la cucina genovese e i luoghi dove gustarle in tutta la loro autenticità.

Le specialità della cucina genovese

La cucina genovese è un vero e proprio tesoro di sapori e tradizioni. Tra i piatti più celebri troviamo la focaccia genovese un prodotto da forno che rappresenta un’abitudine quotidiana per i genovesi. A differenza di altre focacce italiane, quella genovese ha una struttura unica: un impasto morbido e ben idratato, steso in teglia e ricoperto con una salamoia composta da acqua, sale e olio extravergine. La superficie viene bucata con le dita prima della cottura, un gesto che non ha solo funzione estetica, ma serve a trattenere l’olio e a creare la tipica consistenza tra crosta e morbidezza interna.

Un altro piatto simbolo è il pesto alla genovese una salsa cremosa e profumata realizzata con basilico, pinoli, aglio, parmigiano e pecorino. Questo condimento è perfetto per accompagnare la pasta fresca, come i pansoti una pasta ripiena tradizionalmente farcita con erbe spontanee e prescinsêua, la tradizionale cagliata genovese. La salsa di noci, che accompagna i pansoti, è un’altra specialità che riflette la cucina legata al territorio e ai cicli naturali.

Tra i piatti più elaborati troviamo la cima alla genovese una tasca ricavata dalla pancia del vitello, farcita con un ripieno di interiora, uova, formaggio, piselli, pinoli e maggiorana. Questo piatto era tradizionalmente riservato alle occasioni importanti, quando si voleva portare in tavola un piatto scenografico senza ricorrere a tagli di carne costosi.

La torta pasqualina è un altro capolavoro della cucina genovese, tradizionalmente preparata per celebrare la Pasqua. Composta da trentatré sottilissime sfoglie di pasta velo, racchiude un ripieno di bietole profumate alla maggiorana e prescinsêua. Il tratto più caratteristico è l’inserimento delle uova intere, sgusciate crude direttamente all’interno di piccoli incavi ricavati nel ripieno prima di infornare.

Non possiamo dimenticare i friscêu piccole frittelle dorate e croccanti all’esterno, morbide all’interno, realizzate con una pastella di farina e acqua arricchita con erbe aromatiche, cipolle, bianchetti o baccalà. Questi piatti semplici e veloci erano tradizionalmente preparati nelle friggitorie e nelle osterie dei vicoli di Genova.

Infine, la buridda un piatto di origine marinara che valorizza il pescato meno pregiato, dando vita a una cucina di recupero capace di esaltare il sapore del mare senza ricorrere a ingredienti costosi.

Ostaia Ténpo e Fêugo: un’osteria tradizionale a Genova

Per assaporare la vera cucina tradizionale genovese, un’indirizzo imperdibile è l’Ostaia Ténpo e Fêugo un’osteria che riporta in tavola molti dei grandi classici della tradizione ligure. Il nome dell’osteria è ispirato al proverbio genovese “Ténpo e fêugo fan bon chêugo”, che racchiude un concetto semplice: per cucinare bene servono tempo, pazienza e il giusto equilibrio tra ingredienti e cotture.

Dietro al progetto c’è Fabrizio Bossi, proprietario e cuoco del locale, che dopo oltre 35 anni di esperienza tra la Riviera ligure e il primo entroterra, ha deciso di aprire un’osteria dedicata alla cucina genovese. La passione per questo mestiere nasce in famiglia: sia la mamma che la nonna hanno lavorato per anni nelle osterie genovesi, trasmettendogli ricette, tecniche e un modo di cucinare che mette al centro il rispetto per i tempi di preparazione e per la qualità delle materie prime.

Il menu dell’Ostaia Ténpo e Fêugo è ampio e cambia spesso, quindi la scelta dipende anche da ciò che viene preparato quel giorno. Tra i primi non mancano i grandi classici della cucina genovese: i ravioli al tuccu, i pansoti con salsa di noci e la pasta fresca con il pesto fatto in casa. Pappardelle, fettuccine e taglierini vengono poi abbinati ai condimenti di stagione, dal sugo di funghi al ragù tradizionale.

La cucina ligure torna anche negli antipasti e nei secondi. Si possono trovare la panissa fritta, i peperoni arrostiti con acciughe salate, aglio e origano, la cima alla genovese, lo stoccafisso, la buridda di seppie, le acciughe ripiene oppure panate e fritte. Il pesce compare anche nella frittura, nei filetti di spada e di orata e nell’orata alla ligure, mentre nei mesi più freddi arrivano cacciagione, polenta e preparazioni dalla cottura più lunga.

L’Ostaia Ténpo e Fêugo si trova in Via Gropallo 1R, a Genova, proprio di fronte all’Hotel Astoria. Dopo una giornata trascorsa tra i vicoli del centro storico, i musei o il lungomare, sapere di avere un buon ristorante a pochi passi dall’hotel è sicuramente un valore aggiunto.

Le regole d’oro per gustare la cucina italiana

Per gli italiani, mangiare è una vera religione che va oltre il semplice cibo. Non a caso, nel 2026 la cucina italiana è diventata Patrimonio Unesco. Proprio per questo, è importante seguire alcune regole d’oro per godersi appieno la tradizione culinaria italiana senza far inorridire gli italiani.

La prima regola è evitare di ordinare un cappuccino dopo la colazione. Il cappuccino è una bevanda tipica del mattino, da accompagnare a un dolce o una brioche, decisamente troppo ricca per essere bevuta vicino a un piatto di pasta fumante. Meglio seguire le regole locali, ordinando un espresso o un macchiato a fine pasto.

Un’altra regola fondamentale è non stravolgere l’ordine delle portate. Antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè e amaro: così si svolge un tipico pasto completo italiano. L’ordine permette ai sapori di intensificarsi, dai più leggeri ai più ricchi, per poi concludersi con un drink digestivo a base di caffeina o alcol. È possibile saltare le portate, ma non cambiarne l’ordine.

Infine, è importante non mischiare mare e montagna. Il solo binomio tra vongole e parmigiano fa accapponare la pelle a qualunque italiano. Nella cucina italiana, mare e terra restano due universi distinti: se ordini un’insalata di mare, eviterai di mangiare poi un piatto di tagliatelle al ragù.