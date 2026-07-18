Ricetta tradizionale italiana: peperoni ripieni di riso al forno

L’estate italiana è un tripudio di sapori e profumi, e tra le ricette più amate spiccano i peperoni ripieni di riso al forno. Questo piatto, semplice ma ricco di gusto, rappresenta l’essenza della cucina casalinga: pochi ingredienti, tanta genuinità e un risultato che conquista tutti.

In questa versione, il riso si arricchisce con pomodorini, formaggio e basilico, creando un ripieno profumato che cuoce lentamente all’interno dei peperoni. Il risultato è un piatto equilibrato, ideale sia caldo sia a temperatura ambiente, perfetto anche da preparare in anticipo.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i peperoni ripieni di riso al forno per quattro persone, avrai bisogno di:

4 peperoni grandi (rossi e gialli)

250 g di riso Carnaroli

250 g di pomodorini ciliegino

150 g di scamorza a cubetti

60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 cipolla piccola

Qualche foglia di basilico fresco

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Brodo vegetale q.b.

Inizia lavando i peperoni, tagliando la calotta superiore e rimuovendo semi e filamenti interni. In una padella, fai appassire la cipolla tritata con l’olio extravergine d’oliva. Aggiungi il riso e lascialo tostare per un paio di minuti. Unite i pomodorini tagliati a metà e qualche mestolo di brodo vegetale, cuocendo il riso per circa 10 minuti: terminerà la cottura in forno.

Spegni il fuoco e incorpora la scamorza, il Parmigiano, il basilico spezzettato, sale e pepe. Riempi i peperoni con il composto senza pressarlo eccessivamente. Disponili in una pirofila con un filo d’olio e qualche cucchiaio di brodo sul fondo. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 40-45 minuti, finché i peperoni saranno morbidi e la superficie leggermente gratinata.

Lascia riposare una decina di minuti prima di portarli in tavola. I tempi di preparazione sono di circa 25 minuti, la cottura richiede 45 minuti e il riposo 10 minuti, per un totale di circa 1 ora e 20 minuti.

Consigli per un sapore ancora più intenso

Per un sapore ancora più intenso, puoi aggiungere al ripieno qualche oliva nera tagliata a rondelle e un cucchiaio di capperi dissalati. Se preparati con qualche ora di anticipo, i peperoni ripieni diventano ancora più gustosi perché gli aromi hanno il tempo di amalgamarsi perfettamente.

Questo piatto è perfetto per le giornate estive, quando si cerca qualcosa di leggero ma nutriente. I peperoni ripieni di riso al forno sono un’ottima scelta per un pranzo in famiglia o per una cena tra amici, grazie al loro sapore equilibrato e alla facilità di preparazione.

Non dimenticare di sperimentare con ingredienti di stagione e di qualità per ottenere il miglior risultato possibile. Buon appetito!