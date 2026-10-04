Scopri come le nonne di TikTok e Instagram trasformano tradizione e stile in fenomeni digitali

Negli ultimi anni gli anziani hanno scoperto una nuova arena digitale: TikTok e Instagram. Quello che un tempo era considerato il regno dei giovani è diventato uno spazio dove nonni creator condividono momenti di vita quotidiana, ricette tramandate da generazioni e outfit che sfidano ogni pregiudizio d’età.

La spontaneità e la saggezza di chi ha vissuto decenni di esperienze rendono questi video immediatamente riconoscibili, generando un legame autentico con un pubblico che spazia dai coetanei fino ai più giovani, sempre più affamati di contenuti genuini. Questo fenomeno ha trasformato la percezione tradizionale della terza età, ponendola al centro di un trend digitale in rapida crescita.

Il successo di queste figure non deriva solo dall’età avanzata, ma soprattutto dalla capacità di raccontare storie con un linguaggio visivo semplice ma potente. Un semplice gesto in cucina, una battuta scherzosa con un nipote o la scelta di un abito audace possono diventare virali in pochi minuti, grazie all’algoritmo che premia l’originalità e l’emozione. Inoltre, la presenza di un “co-protagonista” più giovane – spesso il nipote – fornisce un ponte intergenerazionale che amplifica la diffusione dei contenuti, creando un “effetto famiglia” che spinge gli utenti a condividere, commentare e replicare le ricette o gli outfit mostrati. È così che la rete celebra la saggezza con un pizzico di modernità.

Nonna Luigina e Davide Moia: un duo che ha superato i 2 milioni di follower

Originaria di Gattico, in Piemonte, la quasi novantenne Nonna Luigina ha trovato nella collaborazione con il nipote Davide Moia il motore per una presenza online travolgente. Insieme hanno realizzato brevi video in cui la nonna, con il suo accento piemontese, commenta scene di vita quotidiana, mentre Davide aggiunge un tocco di ironia giovanile. Il loro canale ha rapidamente raggiunto oltre 2 milioni di follower su TikTok, guadagnando anche premi prestigiosi come i Webboh Awards per due anni consecutivi. Questo riconoscimento testimonia non solo l’alto numero di visualizzazioni, ma anche l’impatto culturale esercitato da una coppia che trasmette valori familiari in chiave digitale, diventando punto di riferimento per altre generazioni.

Stile senza età: le nonne che conquistano la moda online

Se la cucina è stata il primo campo di battaglia, la moda rappresenta il secondo palcoscenico in cui le nonne influencer brillano. Nonna Giorgia con quasi 200 mila follower ha trasformato il suo profilo Instagram in una passerella quotidiana, indossando tacchi vertiginosi e abiti dal taglio sartoriale. La sua compagna di stile, Nonna Carol (nota anche come Carla), ha raggiunto più di 100 mila follower pubblicando ricette accanto a look coordinati, dimostrando che gusto culinario e fashion possono convivere. Un caso emblematico è Nonna Licia 88 anni, inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti del 2023, confermando che la creatività e la personalità non hanno limiti di età.

Il fascino dei look di Nonna Giorgia

Ogni post di Giorgia è una mini-sfilata accompagnata da una didascalia che spiega la scelta dei colori o il significato di un accessorio tradizionale. Il suo talento nel mixare capi vintage con tendenze contemporanee ha generato migliaia di commenti di ammirazione, spingendo anche brand di moda a collaborare per campagne dedicate. Il risultato è una community attiva che celebra l’eleganza senza tempo dimostrando che la moda può essere un ponte tra le generazioni e non solo un gioco di giovani influencer.

Cucina di casa: tradizione, texture e viralità

Il cuore pulsante dei contenuti dei nonni creator è spesso la cucina di famiglia dove ricette tramandate da decenni trovano nuova vita sui social. Nonna Pia (Pia Quaglieri), nata ad Arpino nel 1937, ha iniziato a filmare i suoi piatti tradizionali durante la pandemia, accanto al nipote Luca Mercati. I video, caratterizzati da gesti lenti, dialetto e un’inconfondibile voce cantilenante hanno accumulato milioni di visualizzazioni, rendendo la sua cucina un vero fenomeno virale. Accanto a lei, Nonna Silvi (Silvana Bini) condivide ricette nutrienti, mentre Nonna Nella porta la tradizione toscana nelle case di chi la segue, grazie alle collaborazioni con Elena Massinelli. La popolarità di questi canali si basa anche su un fattore sensoriale: la consistenza del cibo.

Il valore della consistenza nei video gastronomici

Molti spettatori citano il “mouthfeel” come elemento decisivo per replicare una ricetta. I nonni creator, consapevoli di questo, enfatizzano texture come il croccante dei biscotti di Cloetta, la morbidezza dei mochi fatti in casa da Nonna Pia o lo “stretchy” dello yogurt mostrato nei reel dei nipoti. Questo focus sulla sensazione tattile rende i contenuti più immersivi e incoraggia gli utenti a sperimentare in cucina, aumentando così la viralità dei video e la fidelizzazione del pubblico.

Marilena Furlan e l’agriturismo Rugiada: una rinascita digitale

Un esempio emblematico di come la tradizione possa rinvigorire un’attività è la storia di Marilena Furlan 66 anni, soprannominata “signora delle ricette di un tempo”. Due anni fa la famiglia stava valutando la chiusura dell’agriturismo Rugiada, colpita dalle difficoltà post-pandemia. Oggi, grazie a brevi video in cui Marilena prepara piatti tipici del Delta con ingredienti coltivati nei campi dell’azienda, l’account Instagram ha raccolto 4,1 milioni di visualizzazioni in un solo mese. I contenuti, che mostrano la preparazione di risotti, pesce di fiume e dolci tradizionali, hanno attirato l’interesse di chef noti e turisti da tutto il Veneto, contribuendo a una ripresa commerciale e a un nuovo afflusso di clienti desiderosi di rivivere i sapori di un tempo.