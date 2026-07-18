Soleluna Bau Beach: dove i cani sono i veri ospiti d’onore

In un angolo di Puglia, a pochi chilometri da Lecce, un lido sta rivoluzionando il concetto di vacanza pet-friendly. Il Soleluna Bau Beach di San Cataldo non è solo un luogo di relax per gli esseri umani, ma un vero e proprio paradiso per i nostri amici a quattro zampe.

Qui, i cani non sono ospiti di serie B, ma i protagonisti assoluti.

Un menu dedicato ai nostri amici a quattro zampe

La titolare del lido, Lucia Calabrese, ha deciso di mettere al centro dell’attenzione i cani, offrendo un servizio unico nel suo genere. Uno chef prepara piatti personalizzati per i nostri amici pelosi, con combinazioni nutrizionali ad hoc. Non solo: nei weekend, una dietologa è a disposizione per consigliare il menu più adatto alle esigenze specifiche di ogni cane.

Tra i piatti più apprezzati ci sono il petto di pollo con carote rosse e mela e il polpettone con melograno e patate bollite. Ma non finisce qui: il menu è vario e pensato per soddisfare anche i palati più esigenti dei nostri amici a quattro zampe.

Un’esperienza unica per tutta la famiglia

Mentre i cani si gustano i loro piatti preferiti, i proprietari possono rilassarsi sotto gli ombrelloni, godendosi un momento di tranquillità. Il lido offre, infatti, anche piatti per gli esseri umani, come petto di pollo e branzino al vapore con contorni.

Il Soleluna Bau Beach non è solo un lido, ma un vero e proprio centro balneare dove il benessere degli animali è al primo posto. Qui, i cani possono correre liberamente sulla spiaggia, giocare con altri amici a quattro zampe e, perché no, farsi coccolare con un massaggio rilassante.

Un fenomeno climatico che ha sconvolto la tranquillità

Ma non tutte le spiagge offrono un’esperienza così serena. In Francia, ad esempio, una nuvola tsunami ha sconvolto la tranquillità di un pomeriggio estivo. Sulla spiaggia di Hendaye, nel sud della Francia, una gigantesca nube a rullo ha oscurato il sole, scatenando una tempesta di vento e pioggia che ha spazzato via ombrelloni, lettini e asciugamani.

Questo fenomeno climatico, noto come nube a rullo si forma lungo la linea di confine tra l’aria fredda che segnala l’arrivo di un temporale e l’aria calda che sale dal suolo. Il cilindro di vapore ‘rotola’ su se stesso con un movimento rapido e può estendersi per decine di chilometri.

Le raffiche di vento fino a 70 km/h hanno sollevato una tempesta di sabbia e le temperature sono scese di circa 10 gradi nel giro di pochi minuti. Un vero e proprio shock termico che ha impressionato gli utenti social e chiunque si trovasse in spiaggia, convinto di vivere un pomeriggio di relax.

Vandalismo in spiaggia: un fenomeno preoccupante

Ma non sono solo i fenomeni climatici a minacciare la tranquillità delle spiagge. A Lido Spina, nel Ferrarese, un lido è stato vittima di atti di vandalismo. Due raid, uno dopo l’altro, hanno devastato il Bagno Holiday ’60 sventrando ombrelloni e accatastando lettini come se fosse un gioco.

Il titolare del lido, Italo Esposito, ha denunciato gli episodi di vandalismo, sospettando che si tratti di una banda di teppisti, forse ragazzini minorenni. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri, ma individuare i responsabili non sarà facile. Intanto, i gestori del lido stanno valutando l’ipotesi di assumere delle guardie giurate per controllare la spiaggia nelle ore notturne.

Un costo che non era stato preventivato, ma che oggi la sicurezza ha un prezzo. E mentre alcuni lidi cercano di offrire un’esperienza unica per i nostri amici a quattro zampe, altri devono fare i conti con fenomeni climatici e atti di vandalismo che minacciano la tranquillità delle vacanze.