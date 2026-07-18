Ricette di gnocchi per l’estate: quattro idee fresche e facili

Chi ha detto che gli gnocchi sono solo un piatto invernale? Con i giusti condimenti, possono diventare protagonisti anche delle calde giornate estive. Oggi vi propongo quattro ricette fresche e irresistibili, perfette per ogni occasione.

Da bambina, il profumo degli gnocchi fatti in casa dalla mamma era il mio risveglio preferito.

Le patate bollite, il sugo che cuoceva lentamente… un ricordo che ancora oggi mi fa venire l’acqua in bocca. Ma l’estate chiede piatti più leggeri e freschi, e gli gnocchi possono adattarsi perfettamente a questa stagione.

Insalata di gnocchi freddi con pomodorini e basilico

Un piatto fresco e veloce, perfetto per le cene estive. Gli gnocchi freddi, conditi con pomodorini, basilico e un filo d’olio extravergine, diventano un’insalata gustosa e leggera. Ideale per un buffet o una cena in terrazza.

Gnocchi con crema ai pomodori secchi

Un primo piatto cremoso e saporito, facile da preparare con solo tre ingredienti. La crema di pomodori secchi dona un gusto intenso e profumato agli gnocchi, rendendoli perfetti per un pranzo in famiglia o una cenetta tra amici.

Gnocchi con pistacchi e burrata

Una combinazione di sapori che conquisterà tutti. Gli gnocchi di patate, conditi con pistacchi tritati e burrata cremosa, sono un piatto veloce e irresistibile. Potete arricchirli con speck, salsiccia o gamberi, a seconda dei vostri gusti.

Gnocchi con zucchine e crema di scampi

Un primo piatto sostanzioso ma fresco, perfetto per le serate estive. Le zucchine e la crema di scampi donano un tocco di eleganza agli gnocchi, rendendoli un piatto speciale per ogni occasione.

Queste ricette sono perfette per chi vuole gustare gli gnocchi in modo nuovo e fresco. Che siate appassionati di cucina o semplicemente amanti del buon cibo, non potrete fare a meno di provarle!