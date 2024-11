Conoscete il biscotto di Malta? Ecco la sua ricetta per prepararlo anche in casa e qual è la storia!

Per la Festa dei Morti del 2 novembre, un dolce tipico dei “defunti” per gli abitanti di Malta è il biscotto Ghadam tal-Mejtin, letteralmente Ossa dei Morti. Scoprite la ricetta!

Ricetta del biscotto di Malta: come si prepara

Il biscotto Ghadam tal-Mejtin, ossia Ossa dei Morti, fa parte di principali dolcetti tipici maltesi, e non solo (si cucinano anche in Sicilia), che vengono preparati in occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il 2 novembre!

I Għadam sembrano biscotti di zucchero più spessi. Sono solitamente abbastanza grandi da poter essere condivisi e, tradizionalmente alcuni fornai ora usano stampi per biscotti per renderli più uniformi. L’impasto è levigato da una glassa bianca e lucida in cima.

L’esterno alla vaniglia lascia il posto a un cuore aromatizzato con cardamomo e chiodi di garofano, persino anice in alcune versioni. Questo secondo impasto, fatto con farina di mandorle, si sbriciola al primo morso gommoso. Ecco la ricetta tutta da provare e poi gustare, a forma di ossa.

Per la frolla:

380g farina 00

100g farina di mandorle

100g zucchero

300g margarina

zest di 1 limone bio

3 tuorli.

Per il ripieno:

300g farina di mandorle

300g zucchero

3 albumi

zest di limone e arancia

qualche goccia di aroma di fiori d’arancio

qualche goccia di aroma mandorla.

Per la glassa:

1 cucchiaino di succo di limone

1 cucchiaio d’acqua

100 g zucchero a velo

1 cucchiaino di succo d’arancia.

Procedimento

Iniziate a preparare la pasta frolla, lavorate il burro con lo zucchero e aggiungete i tuorli uno alla volta. Poi unite la farina e gli aromi. Formate un panetto, coprite con pellicola e fate riposare 30 minuti in frigorifero.

Si passa al marzapane. Versate in una ciotola capiente lo zucchero, la farina di mandorle, le zeste e gli aromi. Dopo aver unito gli albumi, lavorate per pochi minuti con le mani in modo da compattare il tutto e formare un panetto. Stendete la frolla e ritagliate tante sagome a forma di ossa.

Formate dei salsicciotti con il marzapane e posizionateli al centro della sagoma di frolla.

Bagnate i bordi, e ricoprite il marzapane con un’altra sagoma di pasta frolla, sigillando bene i bordi. Continuate cosi fino a finire tutta la frolla e il marzapane. Spennellate la superficie con del latte e infornate a 190°C per 20 minuti.

Infine in una ciotola versate lo zucchero a velo e unite i liquidi, in modo tale da formare una glassa semi liquida. Concludete glassando i biscottini e decorando la superficie con granella di nocciole, il biscotto è servito!

Storia del biscotto di Malta

A sud della Sicilia e fiancheggiato da Tunisia e Libia, Malta è stato un focolaio sia per i commercianti che per gli invasori fin da tempi immemorabili. Questo, unito al fatto che Malta non è ricca di risorse naturali proprie, significa che molti aromi maltesi hanno radici nel mondo arabo, nel Nord Africa e nell’Europa continentale.