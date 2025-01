Il reflusso gastroesofageo e la gastrite sono disturbi comuni che affliggono molte persone, causando fastidi e bruciori che possono compromettere la qualità della vita. Spesso, i farmaci non riescono a fornire un sollievo duraturo, lasciando i pazienti alla ricerca di alternative più efficaci. Fortunatamente, esistono diverse strategie naturali che possono aiutare a lenire questi sintomi in modo sicuro e naturale.

Rimedi naturali per il reflusso e la gastrite

La dottoressa Serena Missori, esperta in endocrinologia e diabetologia, ha sviluppato un manuale che raccoglie 21 strategie anti-reflusso e gastrite. Tra queste, otto rimedi naturali si sono dimostrati particolarmente efficaci nel combattere il bruciore e l’infiammazione. Questi rimedi non solo alleviano il dolore, ma possono anche contribuire a migliorare la salute gastrointestinale complessiva.

Mucillagini lenitive

Una delle prime strategie suggerite è la preparazione di mucillagini, che hanno proprietà antinfiammatorie. Per creare una mucillagine lenitiva, si può utilizzare la radice di altea. Basta mettere 60-80 g di radice in un litro di acqua a temperatura ambiente e lasciare macerare per 5-8 ore. Filtrare e sorseggiare durante il giorno può fornire un sollievo significativo. Un’altra opzione è la malva: 2 cucchiai di malva secca in 500 ml di acqua a 70 gradi C, lasciati in infusione per 10 minuti, possono essere consumati senza filtrare, poiché le mucillagini rilasciate sono benefiche per l’esofago e lo stomaco.

Utilizzo dello zenzero

Lo zenzero fresco è un altro rimedio potente. Masticare pezzetti di zenzero può ridurre l’infiammazione e alleviare la nausea associata a gastrite e reflusso. È importante trovare la propria soglia di tolleranza, poiché il sapore pungente può non essere gradito a tutti. Un cucchiaio di zenzero a digiuno e prima di dormire può aiutare a lenire il bruciore, grazie alle sue proprietà antiacido e cicatrizzanti.

Crema di mandorle e latte di mandorle

La crema di mandorle è un altro rimedio efficace, poiché ha un effetto lenitivo sulla mucosa gastrica. Prepararla è semplice: basta frullare un cucchiaio di crema di mandorle con 250 ml di acqua. Anche il latte di mandorle, privo di conservanti e addensanti, può essere un’ottima scelta per calmare il bruciore. Questi rimedi aiutano a rilassare l’esofago e lo stomaco, riducendo anche la tachicardia causata dalla distensione gastrica.

Incorporare questi rimedi naturali nella propria routine quotidiana può rappresentare un passo importante verso il miglioramento della salute gastrointestinale. È sempre consigliabile consultare un medico prima di intraprendere qualsiasi trattamento, specialmente se si soffre di condizioni preesistenti.