Un evento imperdibile per gli amanti del cibo

Dal 8 al 10 febbraio, la Fortezza da Basso di Firenze si trasformerà in un palcoscenico per le migliori aziende del settore enogastronomico. Con oltre 700 espositori, questo salone rappresenta un’opportunità unica per scoprire le ultime tendenze e le novità del panorama gastronomico contemporaneo. Il tema di quest’edizione, “Nato sotto il segno del gusto”, promette di guidare i visitatori attraverso un viaggio sensoriale tra sapori e tradizioni.

Nuove costellazioni di sapori

Quest’anno, Taste 18 si propone di esplorare nuove costellazioni culinarie, offrendo spazi espositivi dedicati a inediti abbinamenti e tendenze di consumo. Tra le novità, circa 100 aziende saranno presenti per la prima volta, selezionate attraverso un attento processo di scouting. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare conserve di pesce di alta qualità, provenienti dalle gelide acque del Nord e dalle tradizioni del Mediterraneo.

Incontri e formazione per professionisti del settore

Durante i tre giorni di manifestazione, l’UniCredit Taste Arena ospiterà una serie di incontri formativi per i professionisti del food. Tra i temi trattati, si parlerà di come entrare nei mercati internazionali, con un focus particolare sugli Emirati Arabi Uniti e i Paesi del Golfo. Inoltre, esperti del settore discuteranno di argomenti come l’astrologia del cibo, l’olio e le stelle Michelin, offrendo spunti interessanti per chi lavora nel settore.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

La manifestazione non si limita al cibo, ma abbraccia anche il lifestyle. La sezione TASTE TOOLS presenterà accessori per la tavola e la cucina, unendo artigianalità e tecnologia. Inoltre, il ristorante Filippo proporrà un bancone di gastronomia dove i visitatori potranno assaporare piatti iconici preparati al momento. Non mancheranno eventi esclusivi, come quelli organizzati dal ristorante Binomio, che celebrerà la fusione tra tradizione veneta e innovazione fiorentina.

Un’esperienza sensoriale unica

In un contesto ricco di eventi, Taste 18 si propone come un’esperienza sensoriale completa. Dalla degustazione di cioccolato artigianale a quella di caffè e tè di alta qualità, ogni visitatore potrà trovare qualcosa di unico. La manifestazione rappresenta un’opportunità per scoprire e apprezzare le eccellenze del made in Italy, in un’atmosfera conviviale e stimolante.