Descrizione

La torta di riso bolognese è un originale dolce alle mandorle preparato senza l’aggiunta di farina, irresistibilmente soffice, cremoso e profumato. Con il suo delicato aroma di limone, vaniglia e cannella delizia anche i palati più raffinati. Scoprite come prepararla in casa per un’occasione speciale, seguendo passo dopo passo la ricetta tradizionale emiliana.