Scopri come preparare l'insalata russa secondo la ricetta originale russa: un antipasto squisito e invitante perfetto anche per la Vigilia di Natale!

L’insalata russa è un antipasto tradizionale sempre presente in tavola durante le festività natalizie, ma sapete come prepararla secondo la ricetta originale russa? Dimenticate la classica insalata russa all’italiana: in Russia per realizzare la prelibata Oliver Salad si utilizzano anche il petto di pollo lessato, uova sode e sfiziosi sottaceti. Una specialità dalla bontà indescrivibile, ottima da servire anche come contorno rinforzante per accompagnare il classico bollito misto di Natale.

Insalata russa: ricetta originale russa

In occasione di una cena raffinata, non limitatevi a presentare l’insalata russa all’interno di una ciotola: aiutatevi con un coppapasta dal diametro di 7 cm per creare delle piccole tartare da guarnire con un ciuffo di erba cipollina e servire singolarmente ai vostri ospiti.

Ingredienti

300 g di petto di pollo;

100 g di piselli;

3 patate;

2 carote;

2 cetriolini sottaceto;

6 cucchiai di maionese;

2 uova sode;

1 porro;

q.b. sale.

Procedimento