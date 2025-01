Cos’è Veganuary?

Veganuary è una campagna globale che invita le persone a provare un’alimentazione vegetale per tutto il mese di gennaio. Lanciata nel 2014, ha già ispirato milioni di persone in tutto il mondo a esplorare nuove ricette e stili di vita più sostenibili. Con l’aumento della consapevolezza riguardo ai benefici di una dieta a base vegetale, l’iniziativa ha guadagnato popolarità anche in Italia, dove sempre più persone si uniscono al movimento.

Un’iniziativa in crescita

Nel 2023, circa 25 milioni di persone hanno partecipato a Veganuary a livello globale, e le previsioni per il 2025 indicano un ulteriore aumento, grazie all’adesione di nuovi paesi come Malesia, Perù e Canada. Inizialmente limitata ai paesi anglosassoni, oggi Veganuary conta partner in 20 nazioni, inclusa l’Italia, dove l’interesse per l’alimentazione vegetale è in costante crescita.

Attività e collaborazioni in Italia

Durante il mese di Veganuary, influencer e content creator italiani promuoveranno l’iniziativa attraverso i loro canali social, condividendo ricette e consigli pratici. Inoltre, numerose aziende hanno aderito alla campagna, lanciando nuove opzioni vegetali e promozioni speciali. Carrefour, ad esempio, offrirà promozioni esclusive e menu 100% vegetali nei suoi ristoranti. Anche Kioene e Flower Burger parteciperanno attivamente, introducendo nuovi prodotti sul mercato.

Benefici ambientali e sociali

Secondo Claudio Pomo, responsabile sviluppo di Essere Animali, partner ufficiale della campagna in Italia, l’impatto di Veganuary è significativo. Ogni milione di persone che adotta un’alimentazione vegana per un mese contribuisce a risparmiare oltre 6 milioni di litri d’acqua, 100 mila tonnellate di CO2 e a salvare più di 3 milioni di vite animali. Questi dati evidenziano non solo i benefici per la salute, ma anche l’importanza di scelte alimentari più sostenibili per il nostro pianeta.

Come partecipare a Veganuary

Iscriversi a Veganuary è semplice: basta visitare il sito ufficiale www.veganuary.it e scegliere la data di inizio. Una volta iscritti, i partecipanti riceveranno ogni giorno, per 31 giorni, ricette e consigli gratuiti per aiutarli a scoprire un’alimentazione completamente vegetale, senza rinunciare al gusto. Con il supporto di esperti come Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione, i partecipanti avranno accesso a informazioni preziose per affrontare al meglio questa sfida.