KFC apre due punti vendita a più di 1.700 metri di altitudine, scatenando polemiche tra tradizionalisti, sportivi e ambientalisti sulla cultura e la sostenibilità della montagna.

L'arrivo di KFC sulle principali stazioni sciistiche italiane ha cambiato lo scenario di pausa ristoro in quota. A partire dal 5 dicembre, il famoso fast-food americano aprirà due locali: uno nella piana di Nambino a Madonna di Campiglio, a 1.700 m, e un altro all'interno del Faloria Mountain Club di Cortina d'Ampezzo, a 2.123 m. Entrambi saranno gestiti da Super G, azienda che già cura gli après-ski locali, e offriranno il solito menù di alette piccanti, panini e il “bucket” da condividere.

Dettagli dell'apertura in quota

Gli orari saranno adattati alla stagionalità: dal lunedì al giovedì il servizio avrà inizio a mezzogiorno e terminerà alle 17, mentre nel fine settimana resterà aperto fino alle 19.30. La scelta di collocare i ristoranti a più di 2.000 m di altitudine è stata motivata dalla volontà di “cambiare l'experience senza cambiare KFC”, secondo le parole di Marzia Farè, responsabile marketing italiana. L'obiettivo aziendale è raggiungere i 185 punti vendita nazionali entro fine anno, con una crescita dei ricavi prevista del 22 %.

Le polemiche dei protagonisti del territorio

Oscar Farinetti ha denunciato un “carenza di cultura” dei consumatori italiani, invitando a preferire prodotti tipici come salame e vino locale piuttosto che il pollo fritto. Il presidente della Società alpinistica tridentina, Cristian Ferrari, ha spostato il focus dalla semplice presenza del fast-food a questioni più ampie, come la proposta di centri benessere e piscine a quota, ritenute incompatibili con la scarsità di risorse idriche dei rifugi alpini.

Interventi di sportivi e personaggi pubblici

L'ex campione di sci Kristian Ghedina ha definito “irrispettoso” introdurre un marchio americano in un contesto tradizionalmente legato a pastin, formaggi e polenta. Altri, come Omar Canzan, presidente dei rifugisti, hanno mostrato un atteggiamento più conciliatorio, affermando di non opporsi a una scelta “perché no?”, pur riconoscendo il valore delle specialità locali. Anche attori e scrittori, tra cui Jerry Calà e Matteo Righetto, hanno espresso il desiderio di vedere la montagna valorizzata attraverso la cucina tipica, criticando quello che definiscono un “impoverimento culturale del turismo”.

Questioni ambientali e culturali sollevate

Organizzazioni come Italia Nostra e la presidente provinciale Manuela Baldracchi hanno contestato l'arrivo di franchising internazionali, denunciando l'assenza di una pianificazione condivisa che consideri l'impatto ambientale. Le preoccupazioni riguardano il consumo aggiuntivo di acqua ed energia per la gestione di ristoranti, piscine e centri benessere in zone già soggette a carenza idrica durante l'estate. Anche il Consiglio provinciale di Trento, tramite Paola Demagri, ha accusato le autorità locali di “svendere” il patrimonio trentino a favore del pollo del Kentucky.

Dal lato economico, ristoratori come Raffaele Alajmo hanno giustificato l'invasione delle catene multinazionali come risposta a margini in calo e difficoltà di sopravvivenza per le trattorie tradizionali. L'imprenditrice della moda Roberta Rossi ha riconosciuto il cambiamento verso una “Cortina più internazionale”, ma ha lamentato la perdita di legami con il territorio. Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha ammesso dubbi sulla coerenza di tale iniziativa con la strategia turistica, lasciando però che sia il pubblico, soprattutto i più giovani, a decidere.

Il dibattito sulla presenza di KFC a 2.000 m di quota mette in luce una contrapposizione tra modernizzazione commerciale e tutela delle tradizioni alpine. Mentre alcuni vedono nell'offerta americana una risposta a bisogni economici e a una domanda turistica in evoluzione, altri temono un “appiattimento culturale” e un aggravamento delle pressioni ambientali. La questione resta aperta, con il futuro delle montagne italiane che dipenderà dalla capacità di bilanciare innovazione, sostenibilità e identità locale.