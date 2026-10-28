Chocoland torna a Napoli con una settimana di sapori, premi e intrattenimento per tutti gli amanti del cioccolato.

Nel cuore di Napoli, Piazza Municipio si trasforma dal 29 ottobre al 1° novembre nella cornice di Chocoland, la fiera dedicata al cioccolato e ai dolci che celebra l’arrivo di Halloween. Dopo l’apertura degli stand nel pomeriggio del 28, gli spalti rimarranno accessibili dalle 10:00 alle 22:00, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale continua di profumi avvolgenti e sapori intensi.

L’evento è curato da D2 Eventi, diretta da Luigi De Simone e Luca De Rosa, e gode del patrocinio del Comune di Napoli e dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, presieduto da Teresa Armato. La collaborazione con Casartigiani Napoli (Segretario Fabrizio Luongo) garantisce un’attenzione particolare alla tradizione artigianale del territorio.

Scenografia e offerte gastronomiche

L’ingresso è caratterizzato da una scenografica porta a forma di tavoletta di cioccolato, realizzata da Navarra Porte, simbolo iconico di Chocoland. Le strutture, illuminate da luci calde e adornate con elementi gotici, richiamano l’atmosfera di Halloween, mentre l’aria è pervasa dal profumo persistente di cioccolato fuso. Gli stand espongono una gamma variegata: dalle praline più raffinate ai cremini artigianali, dalle tavolette bean-to-bar fino agli oggetti interamente scolpiti in cioccolato, passando per liquori al cacao, vini selezionati e torte monumentali.

Prodotti artigianali provenienti da tutta Italia

La manifestazione raccoglie eccellenze nazionali: il kurtos húngaro dal profumo unico, le specialità della pasticceria siciliana, frutta secca ricoperta di cioccolato e la liquirizia calabra più pura. Tra i produttori spiccano maestri cioccolatieri che mostrano tecniche innovative, dal temperaggio tradizionale alle creazioni più sperimentali, garantendo così un vero viaggio sensoriale per gli amanti del dolce.

Premi e show cooking nella zona napoletana

Il cuore pulsante della manifestazione è l’area dedicata alle eccellenze della pasticceria napoletana e campana. Il riconoscimento “Le firme del dolce” onora i professionisti che, con maestria, portano la tradizione partenopea nel mondo. Tra i premiati figurano Ciro Scognamiglio di Poppella, Raffaele Capparelli del Capriccio, Oreste e Sergio Gallucci di Gallucci Faibano, Antonio Cafiero della pasticceria Primavera, Andrea e Nicola della Pasticceria Pansa, Marco Biolzi di Parma e Teresa Matarese per il cake design.

Programma dei momenti live

Gli appuntamenti gastronomici sono condotti da Lino D’Angiò. Venerdì 30 ottobre, alle 18:00, lo chef Sorrentino presenterà una creazione a sorpresa. Sabato 31 ottobre è una giornata ricca: alle 12:00 la Gelateria Gelè di Marano propone il babà alla piastra; alle 13:00 pane a base di grani antichi e crema spalmabile al cioccolato, preparati dallo Gnocchificio, dal Biscottificio Pietro Baino, dal Panificio Russo e dalla Federazione Italiana Panificatori; alle 18:00 il maestro Marco Napolitano realizzerà una Pumpkin Cake; alle 19:00 Enrico Egger della Pasticceria Tizzano mostrerà la preparazione dei tartufi al cioccolato. Inoltre, la tiktoker Giovanna di Fior di Frutta comparirà con incursioni a sorpresa.

Il 31 ottobre, ore 11:00, si tiene il convegno “Passione pasticceria: tra gusto, sicurezza e benessere”, organizzato da CertoConsumo APS e moderato da esperti dell’Università Federico II. Parallelamente, il pubblico può divertirsi con la Hunted House e l’escursiva Escape Room itinerante, offerte tutti i giorni da Escape Room Group. Venerdì sera alle 19:00 si esegue lo “Willy Wonka Show” di Be Different, mentre sabato alle 20:00 il Thriller Dance Show di Be Different Dance & Body Academy incanta gli spettatori. Infine, il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo propone spettacoli diversi per tutte le età.