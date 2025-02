Achille Lauro: un artista e un mixologist

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è senza dubbio uno degli artisti più attesi del Festival di Sanremo 2025. Conosciuto per il suo stile unico e le sue performance audaci, Lauro non è solo un cantante, ma anche un appassionato di mixology. La sua presenza al Teatro Ariston è accompagnata da un forte richiamo alla cultura dei cocktail, un elemento che ha caratterizzato la sua carriera artistica e che continua a influenzare la sua musica.

Un legame speciale con i cocktail

La passione di Achille Lauro per i cocktail è ben documentata. Già nel 2022, durante la serata finale del Festival, si presentò sul palco con una coppa di Belvedere Martini in mano, segnando l’inizio di una collaborazione con il brand Belvedere Vodka Italia. Quest’anno, il suo brano Incoscienti giovani è descritto dallo stesso Lauro come un cocktail di pura energia, un chiaro segno di come la mixology sia parte integrante della sua espressione artistica.

R.M Confidential: un’esperienza unica al Festival

Durante il Festival di Sanremo, Lauro ha in programma di allestire uno spazio esclusivo chiamato R.M Confidential. Questo luogo non sarà solo un palcoscenico per artisti, ma anche un punto di incontro per discutere di temi importanti, il tutto accompagnato da drink di alta qualità. Lauro ha descritto questo progetto come una grande opportunità per unire musica e convivialità, sottolineando che “Sanremo è la ciliegina, ma la torta sotto è grandissima”.

La musica e i cocktail: un connubio perfetto

La musica di Achille Lauro è intrisa di riferimenti al mondo dei cocktail. Nel suo brano Fragole, il ritornello evoca una combinazione di fragole, panna e champagne, mentre in Me ne frego si parla di ubriacarsi e di godere della vita. Questi riferimenti non sono casuali; rappresentano un modo per Lauro di esprimere la sua personalità e il suo stile di vita. Inoltre, il cocktail Bam Bam Twist, creato dal barman Giuseppe Pilosi in occasione dell’Eurovision Song Contest, è un altro esempio di come la sua musica possa ispirare creazioni uniche nel mondo della mixology.

Conclusione

Achille Lauro non è solo un artista che calca il palco del Festival di Sanremo, ma un vero e proprio ambasciatore della cultura dei cocktail. La sua capacità di unire musica e mixology lo rende un personaggio affascinante e innovativo, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato. Con la sua presenza al Festival, Lauro promette di portare un tocco di originalità e freschezza, rendendo l’evento ancora più memorabile.