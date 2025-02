Un piatto simbolo della tradizione campana

I polipetti alla Luciana rappresentano una delle ricette più amate della cucina napoletana. Questo piatto, che affonda le radici nella tradizione marinara del borgo di Santa Lucia, è un vero e proprio inno ai sapori del mare. La semplicità degli ingredienti e la ricchezza dei sapori lo rendono un must per chi desidera assaporare la vera essenza della Campania. Preparare i polipetti alla Luciana non è solo un atto culinario, ma un modo per immergersi in una storia di tradizioni e convivialità.

Ingredienti freschi per un sapore autentico

Per realizzare questo piatto, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Gli ingredienti principali sono: 800 grammi di polipetti freschi, 500 grammi di pomodorini maturi, 3 spicchi d’aglio, 50 ml di olio extravergine d’oliva, un pizzico di peperoncino, prezzemolo fresco e 150 ml di vino bianco secco. La scelta dei pomodorini è cruciale, poiché la loro dolcezza e acidità daranno vita a un sugo ricco e profumato. Per un tocco in più, si possono aggiungere delle olive nere, che arricchiranno ulteriormente il piatto.

Preparazione passo dopo passo

Iniziamo con la pulizia dei polipetti: rimuoviamo la testa e le interiora, sciacquandoli sotto acqua corrente per eliminare eventuali residui. Una volta pronti, tagliamoli a pezzi e mettiamoli da parte. In una padella capiente, scaldiamo l’olio extravergine d’oliva e aggiungiamo gli spicchi d’aglio interi e il peperoncino, facendoli soffriggere delicatamente. Quando l’aglio inizia a dorarsi, uniamo i polipetti e rosoliamoli a fuoco medio fino a quando non rilasciano il loro liquido naturale. A questo punto, sfumiamo con il vino bianco, alzando leggermente la fiamma per far evaporare l’alcol.

Successivamente, tagliamo i pomodorini a cubetti e versiamoli nella padella. Mescoliamo bene, copriamo con un coperchio e abbassiamo la fiamma, lasciando cuocere per circa 40 minuti. Durante la cottura, è importante controllare che il sugo non si asciughi troppo; in caso contrario, possiamo aggiungere un po’ d’acqua calda. I polipetti saranno pronti quando risulteranno teneri e il sugo avrà raggiunto una consistenza densa e profumata. Prima di servire, aggiustiamo di sale e pepe e completiamo con una generosa manciata di prezzemolo fresco tritato.

Un abbinamento perfetto

Per esaltare ulteriormente il sapore dei polipetti alla Luciana, è consigliabile abbinarli a un vino bianco fresco e aromatico. Vini come la Falanghina o il Greco di Tufo, provenienti dalla provincia di Avellino, sono ideali per accompagnare questo piatto. Le loro note fruttate e minerali si sposano perfettamente con i sapori intensi del sugo di polipetti. Servire i polipetti caldi, magari con fette di pane casereccio tostato, permette di raccogliere il sugo e godere appieno di questa delizia culinaria.

Preparare i polipetti alla Luciana è un’esperienza che va oltre la semplice cucina; è un modo per riscoprire le tradizioni e i sapori autentici della Campania. Ogni boccone racconta una storia di mare, di passione e di amore per la buona tavola.