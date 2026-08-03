Aggiornamenti Mondadori Digital: privacy e nuove ricette da scoprire

Mondadori Digital S.p.A. ha aggiornato la sua informativa privacy. Scopri come gestire i tuoi dati e ricevere le ultime ricette e promozioni.

Mondadori Digital S.p.A. ha recentemente aggiornato la sua informativa privacy un passo fondamentale per garantire la trasparenza e la sicurezza dei dati personali degli utenti. Se hai acconsentito alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali, riceverai questo avviso per tenerti informato sulle ultime novità.

In un mondo in cui la protezione dei dati è diventata una priorità, è essenziale essere consapevoli di come le tue informazioni vengono utilizzate. Mondadori Digital S.p.A. si impegna a mantenere un alto livello di traspareza e a offrire agli utenti il controllo completo sui propri dati.

Gestione dei dati personali

Per continuare a ricevere comunicazioni commerciali e promozionali, puoi semplicemente cliccare sul link fornito. Tuttavia, hai sempre la possibilità di gestire i tuoi dati in qualsiasi momento. Puoi scrivere ai contatti indicati nell’informativa privacy o accedere alla sezione del tuo account per modificare le tue preferenze.

La gestione dei dati personali è un processo semplice e intuitivo. Mondadori Digital S.p.A. ha reso disponibili strumenti facili da usare per assicurarti che le tue informazioni siano sempre al sicuro e che tu possa decidere cosa ricevere e cosa no.

Nuove ricette e promozioni

Oltre agli aggiornamenti sulla privacy, Mondadori Digital S.p.A. è entusiasta di condividere con te le sue nuove ricette e promozioni. Se sei un appassionato di cucina, non puoi perderti le ultime creazioni che abbiamo preparato per te.

Le nostre ricette spaziano dai secondi piatti ai mix di frutta disidratata offrendo un’ampia gamma di opzioni per tutti i gusti. Che tu sia un esperto chef o un principiante, troverai sicuramente qualcosa che fa per te.

Consenso informato

Consapevole che il consenso è libero e revocabile in ogni momento, puoi acconsentire a ricevere comunicazioni tramite e-mail di natura informativa e/o promozionale. Questo ti permetterà di rimanere sempre aggiornato su prodotti e servizi di Mondadori Digital S.p.A.

La nostra missione è quella di fornirti un’esperienza personalizzata e di alta qualità. Per questo motivo, ti invitiamo a esplorare le nostre nuove offerte e a scoprire come possiamo rendere la tua vita più facile e gustosa.