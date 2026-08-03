Anguria in cucina: 10 ricette innovative per gustarla in modo diverso

L'anguria non è solo un frutto estivo da gustare fresco. Scopri 10 ricette creative per trasformarla in piatti raffinati e sorprendenti.

L’estate è il momento perfetto per gustare l’anguria un frutto fresco e dissetante che ha conquistato le tavole di tutto il mondo. Ma sapete che può essere utilizzata anche in cucina per creare piatti raffinati e sorprendenti? Ecco 10 ricette innovative che trasformano l’anguria in protagonista assoluta.

L’anguria conosciuta anche come cocomero è uno dei frutti più antichi del mondo, con origini che risalgono agli antichi egizi e alle rotte commerciali del Mediterraneo. Oggi, però, non è più solo un frutto da gustare fresco, ma una vera e propria materia prima gastronomica, utilizzata in ricette cotte, affumicate o marinata.

Carpaccio del benessere di Pietro Leemann

Una delle prime ricette stellate a utilizzare l’anguria come ingrediente principale. Questo piatto vegetariano raffinato riesce a rendere la consistenza dell’anguria simile a quella della carne. Per prepararlo, rosolate lentamente l’anguria nel burro di cacao per 10 minuti per lato, poi conditela con sale, pepe e timo. Lasciatela raffreddare e affettatela sottilmente. Emulsionate aceto balsamico, olio e sale e disponete l’anguria e scaglie di Parmigiano nei piatti, completando con l’emulsione, sale affumicato ed erba cipollina.

Cocomero e pomodoro di Niko Romito

In questa ricetta, l’anguria viene pressata e raffreddata per mantenere succhi e consistenza, poi rifilata in cubi e privata dei semi. I pomodorini vengono sbollentati, spellati, marinati con aromi e cotti brevemente a vapore. Le olive taggiasche vengono dissalate e frullate fino a ottenere un paté liscio. Per l’impiattamento, unite anguria, paté di olive, pomodorini marinati, peperoncino, zest di limone, dragoncello, maggiorana e un filo di olio extravergine d’oliva.

Anguria piccante alla griglia

Una ricetta di origine thailandese che vi farà apprezzare l’anguria in un modo completamente nuovo. Tagliatela in spicchi spessi, asciugatela bene e spennellatela con una emulsione di miele, succo di lime, peperoncino, sale, aglio e pochissimo olio. Fate riposare gli spicchi qualche minuto e poi passateli sulla griglia. Gli zuccheri dell’emulsione creeranno con il calore quel tipico effetto grigliato, dando una perfetta consistenza.

Altre ricette creative con l’anguria

Oltre alle ricette già menzionate, ci sono molte altre possibilità per utilizzare l’anguria in cucina. Ad esempio, potete preparare un curry di scorza d’anguria con cipolla, aglio, zenzero, cocco tostato e un mix di spezie, oppure un ceviche di anguria con pesce spada marinato con sale, zucchero e habanero fermentato. Non dimenticate anche il gazpacho piccante di pomodoro e anguria una versione fresca e dissetante di questo classico spagnolo.

L’anguria è un frutto versatile che può essere utilizzato in molte ricette diverse, dalla più semplice alla più raffinata. Provate queste ricette e scoprite come trasformare un frutto estivo in un piatto da leccarsi i baffi.