Andrea Bruzzechesse, chef di 59 anni, muore a Gran Canaria dopo un malore improvviso

Lo chef Andrea Bruzzechesse, 59 anni, è deceduto a Gran Canaria dopo un malore. La sua collega lo ha trovato incosciente a casa. Scopri la sua storia e i dettagli della tragedia.

La notizia della scomparsa di Andrea Bruzzechesse, chef di 59 anni originario di San Severino Marche, ha scosso la comunità locale e quella spagnola dove viveva da anni. Il malore improvviso che lo ha stroncato a Las Palmas, sull’isola di Gran Canaria, ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi e amici.

Bruzzechesse, noto per la sua passione per la cucina e per le arti marziali, aveva trovato nella Spagna la sua seconda casa. La sua carriera lo aveva portato a lavorare in vari locali, conquistando l’apprezzamento della clientela locale. La sua ultima esperienza lavorativa era al ristorante Mammamia un locale rinomato a Las Palmas.

La scoperta drammatica da parte di una collega

L’allarme è scattato quando lo chef non si è presentato al lavoro per diversi giorni senza avvisare. Una collega, insospettita dal suo comportamento insolito, ha deciso di recarsi a casa sua. Qui ha trovato Bruzzechesse riverso a terra, incosciente e in gravi condizioni. La tempestività dell’intervento ha permesso di stabilizzare il paziente, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Il personale sanitario ha tentato di tutto per rianimarlo, ma il malore era stato troppo improvviso e grave. Bruzzechesse è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Santa Cruz de Tenerife, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere domenica scorsa.

Una vita tra la cucina e le passioni

Andrea Bruzzechesse era un uomo dalle molte passioni. Oltre alla cucina, amava le arti marziali e i motori, in particolare la sua Harley Davidson. La sua vita era un mix di dedizione al lavoro e amore per gli hobby che lo facevano sentire vivo. Prima di trasferirsi in Spagna, aveva lavorato anche nel Maceratese, dove aveva acquisito esperienza e fama.

Nonostante i problemi di salute che aveva affrontato in passato, Bruzzechesse era riuscito a riprendersi e a tornare alla sua vita normale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nella comunità di San Severino Marche, ma anche tra i suoi cari e i colleghi che lo conoscevano e apprezzavano.

Il dolore dei familiari e la comunità

La notizia della sua morte ha scosso profondamente i familiari, tra cui il fratello Fabio, noto docente di chimica, e la sorella Roberta. La comunità di San Severino Marche si è stretta intorno a loro, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento difficile.

In queste ore, si stanno completando le pratiche burocratiche per il rientro della salma in Italia e la successiva scelta della data dei funerali. La comunità locale e quella spagnola si preparano a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha saputo conquistare il cuore di tutti con la sua passione e il suo impegno.