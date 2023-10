Antipasti di Natale e Capodanno: idee golose per due importanti giorni di festa.

Le feste sono il momento migliore per trascorrere del tempo con amici e familiari e concedersi qualche sfizio è d’obbligo. Quali antipasti di Natale e Capodanno preparare per queste speciali occasioni?

Antipasti di Natale e Capodanno

Dal pesce della vigilia al cotechino con lenticchie a Capodanno, senza mai dimenticare gli antipasti che sono il modo migliore per iniziare un pranzo o una cena in buona compagnia. Ecco 5 ricette semplici per antipasti sfiziosi, da preparare in casa, con ingredienti di qualità e ad un costo accessibile.

Tartine natalizie a base di pesce

Il pesce la sera della vigilia di Natale è l’ingrediente principale di ogni pietanza. Per preparare delle gustose tartine come antipasto basta acquistare del salmone, del tonno e del pesce spada affumicato che utilizzeremo in piccoli pezzi, dando loro una forma a nostro piacere.

Facciamo tostare delle fette di pane da toast che andremo poi a tagliare in quadratini, piccole stelle o triangolini. A parte prepariamo qualche salsa golosa da aggiungere sopra al pesce come ad esempio la salsa tonnata preparata con:

160 grammi di tonno sott’olio;

100 ml di maionese;

2 filetti di acciughe;

1 cucchiaio di capperi.

Oppure una delicata salsa al salmone preparata mixando il salmone affumicato ad un formaggio fresco spalmabile.

Vol au vent ripieni salati

I vol au vent ripieni salati sono un antipasto sempre molto gradito nei giorni di festa. Sono bocconcini di pasta sfoglia che piacciono a tutti, compresi i bambini. Importante sapere che i vol au vent già pronti si possono facilmente acquistare nei punti vendita alimentari e anche nei panifici.

La crema che utilizziamo per la farcitura può essere a base di:

formaggio fresco;

robiola;

salmone affumicato;

erba cipollina.

Oppure, preparata con asparagi sbollentati e frullati insieme ad una saporita besciamella. Per i più piccoli si possono preparare utilizzando la passata di pomodoro e piccole scaglie di mozzarella così che prendano un gusto molto simile alla pizza di cui sono sempre golosi.

Panettone farcito salato

Per stupire i nostri ospiti con un antipasto sfizioso e fuori dal comune, un’ottima idea è quella del panettone farcito salato con caviale di limone e funghi. Si tratta di un abbinamento non convenzionale che è perfetto sia a Natale che a Capodanno. Gli ingredienti che utilizzeremo per comporre i diversi strati del panettone gastronomico, che si acquista facilmente nei migliori rivenditori alimentari, sono:

100 grammi di funghi;

olio extravergine;

200 g di formaggio non stagionato;

200 ml di panna;

pepe q.b.;

200 grammi di carpaccio di manzo;

caviale di limone;

lattuga.

Il panettone farcito salato sarà così guarnito con ingredienti freschi e molto ricercati, dal sapore davvero unico e riusciremo senza dubbio a stupire i nostri parenti o gli amici nei giorni festa.

Capesante gratinate

Le capesante gratinate sono l’antipasto ideale per le feste, dalla Vigilia con il tradizionale menu a base di pesce fino alla cena dell’ultimo dell’anno. La preparazione è semplice e non richiede speciali tecniche culinarie ma sarà di sicuro effetto in tavola e piacerà a tutti gli amici e i parenti.

Gli ingredienti sono:

capesante fresche acquistate in pescheria;

un pochino di vino bianco secco;

del pangrattato;

del prezzemolo;

50 grammi di burro;

un pizzico di sale.

La preparazione consiste nel porre su di una teglia le capesante accuratamente lavate, cosparse con il prezzemolo mischiato con il pangrattato e messe in forno, distanziandole l’una dall’altra. Su ciascuna versiamo un goccio di vino bianco, un fiocchetto di burro e inforniamo a 180° per circa 15 minuti.

Cocktail di gamberetti

Il cocktail di gamberetti è una ricetta intramontabile, semplice veloce da preparare. Fondamentale è utilizzare ingredienti freschi e di prima scelta. I gamberetti sbollentati pochi minuti in acqua bollente si accompagnano a una cremosa salsa rosa preparata con maionese e ketchup e croccanti foglie di lattuga sminuzzate. Solitamente questo aperitivo viene servito all’interno di bicchieri o ciotoline particolari.