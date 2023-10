Quali sono i migliori ristoranti di Genova in cui gustare piatti tipici della tradizione genovese e ligure? Ecco una lista di dieci proposte in cui andare a mangiare.

I migliori ristoranti di Genova: la lista

Trattoria Ugo

Oltrepassando la soglia della Trattoria Ugo, è possibile godersi l’atmosfera tipica di uno dei locali storici di Genova. Il ristorante è famoso per il suo pesto mentre il menù è scritto su tovagliette di paglia. Tra le specialità della casa ci sono le fettuccine al pesto con patate e fagiolini, la frittura del golfo, la trippa genovese, lo stoccafisso o, ancora, il tiramisù al pistacchio.

Trattoria dell’Acciughetta

In piazza Sant’Elena, nell’angiporto storico della città, la Trattoria dell’Acciughetta si trova tra via Prè e via Gramsci, nei presso del Galata Museo del Mare. Il locale si descrive come una delle trattorie “più piccole e pazze della città”. Il menù cambia di continuo ma è sempre incentrato sul pesce fresco e su piatti che reinterpretano con audacia la tradizione.

Trattoria delle Grazie

Situata in via delle Grazie 48, la Trattoria delle Grazie offre ai clienti piatti come le acciughe all’aggiadda, i pansoti in salsa di noci, lo stoccafisso “Vecchia Genova” e molto altro ancora. La location è nota per la sua atmosfera famigliare e accogliente.

Trattoria Rosmarino

La Trattoria Rosmarino, in salita del Fondaco 30, è specializzata nel proporre la cucina del territorio in chiave creativa. Il locale è arredato in stile bistrot parigino e ha anche tavoli all’aperto. Pasta, pane e dolci sono fatte in casa e vengono usati molti prodotti locali, tra i quali anche il pesce fresco del mercato. Tra le specialità della casa ci sono la Lasagna Rosmarino con ragù bianco di manzo, il baccalà alla Brandacujùn e i ravioli di borragine.

Sa pesta

Al civico 16r di via dei Giustiniani, si trova Sa pesta. Il nome del ristorante significa sale pestato: in passato, al posto del locale, si teneva la vendita del sale che da grosso veniva raffinato per gli acquirenti. Tra le specialità della casa possono essere citate la farinata che “scoppietta”, le torte di verdure cotte nel forno a legna e le acciughe ripiene.

C’era una volta

Uno dei migliori ristoranti di Genova è C’era una volta, in vico Casana 9. Il locale ha raggiunto grande popolarità dopo aver vinto una puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti dedicata appunto ai migliori ristoranti genovesi. Il ristorante si descrive come una trattoria artigianale che propone piatti tipici della tradizione ligure come cuculli e pinissa, torta pasqualina, trofie al pesto o carne all’Aggiada.

Ostaietta

In via Canevari 28, c’è Ostaietta. Presso il locale, è possibile gustare la cucina tipica ligure a prezzi contenuti. È possibile ordinare uno dei piatti indicati nel menù che spazia dalle fritture alle grigliate miste di pesce.

Santamonica

Nei pressi di Corso Italia, è presente Santamonica, un ristorante tranquillo ed elegante noto per essere una autentica oasi di pace, lontana dal caos cittadino. I piatti in menù sono preparati con ingredienti freschi che vengono lavorati per valorizzarne la qualità e il sapore. I clienti possono scegliere tra pietanze di terra e di mare. Il pesce, in particolare, è uno dei punti forti del locale.

Ristorante Capo Santa Chiara

Nel borgo di Boccadasse, si trova Ristorante Capo Santa Chiara, dotato di una romantica terrazza sul mare che, in estate, offre una vista mozzafiato. I piatti ripropongono la cucina del territorio rivisitata in chiava contemporanea e arricchita con nuovi sapori.

La Piedigrotta da Carmine e Antonio

In via Angelo Gianelli 29E/r, è possibile trovare uno dei ristoranti più famosi di Genova: La Piedigrotta da Carmine e Antonio. Tra le specialità della casa ci sono i piatti a base di pesce, incluse le incredibili crudité. Il locale è dotato di una grande vetrata che affaccia sul mare e rende l’atmosfera elegante e magica.