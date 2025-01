Performance positive della Vitfrisch eG nel 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno di successo per la Vitfrisch eG, azienda con sedi a Soest e Neckarsulm, in Germania. Secondo le dichiarazioni del CEO Christian Pielken, le rese e la qualità delle brassiche sono state costantemente buone, con calibri soddisfacenti che variano da 7 a 10. Le piogge estive hanno contribuito in modo favorevole alla crescita dei cavoli, un aspetto cruciale per il settore ortofrutticolo.

Transizioni nei prodotti e sfide climatiche

All’inizio di dicembre, la Vitfrisch ha iniziato a ricevere prodotti provenienti da Portogallo e Italia, in particolare per il cavolo verza, mentre per il cavolo cappuccio a punta si è assistito a una transizione graduale verso i prodotti portoghesi. Tuttavia, le colture estive hanno subito un impatto negativo a causa del clima umido, portando a un aumento degli scarti per lattughe e cavolfiori. Pielken ha notato che, sorprendentemente, la pressione delle malattie sui cavolfiori è stata inferiore, ma le infezioni batteriche e i pidocchi hanno colpito i lotti tardivi di lattuga.

Stabilità dei prezzi e strategie di mercato

Il mercato dei cavoli si è caratterizzato per un livello di prezzo stabile, con il cavolo rosso e bianco, le verdure da zuppa e il sedano rapa tra gli ortaggi più venduti durante il periodo natalizio. Pielken ha sottolineato che il sedano rapa è una coltura invernale importante, disponibile fino alla fine di febbraio o ai primi di marzo. La domanda di cavolo cappuccio e rosso tende ad aumentare a partire dall’inizio di dicembre, con vendite stabili per il cavolo cappuccio e un incremento per il cavolo rosso a partire dalla settimana 50.

Innovazione e sostenibilità nel settore biologico

La Vitfrisch eG non si limita alla produzione di verdure convenzionali, ma si è anche specializzata nella coltivazione e distribuzione di prodotti biologici. Pielken ha evidenziato le difficoltà nell’ampliare la gamma di prodotti biologici a causa della restrizione degli agrofarmaci e delle condizioni meteorologiche estreme. Tuttavia, l’azienda sta investendo in insalate idroponiche, un settore in crescita che sta guadagnando popolarità tra i consumatori.

Attrarre giovani talenti nel settore ortofrutticolo

Nonostante le sfide, la direzione della Vitfrisch eG rimane ottimista per il futuro. Sono in corso iniziative per attrarre giovani talenti nel settore, un aspetto cruciale per garantire la sostenibilità a lungo termine della produzione ortofrutticola. Pielken ha riconosciuto che avvicinare le giovani generazioni alla coltivazione di ortaggi non è facile, ma è fondamentale per il futuro del settore.

Riorganizzazione e strategie future

Dal 1° gennaio 2025, la Vitfrisch GmbH opererà esclusivamente come società di vendita e trading, una riorganizzazione che mira a definire con maggiore chiarezza le divisioni e gli obiettivi all’interno della struttura aziendale. Questa strategia è fondamentale per affrontare le sfide del mercato e per garantire una crescita sostenibile nel settore ortofrutticolo.