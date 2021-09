Descrizione

La base per crostata morbida è un impasto semplice, a metà tra una classica pasta frolla e un pan di Spagna. Si prepara in pochi minuti e si cuoce all’interno di uno stampo per crostate, per poi essere capovolto e farcito a piacere con crema, frutta fresca o altri ingredienti golosi. Annotatevi la ricetta e utilizzatela per creare delle crostate deliziose, da gustare a colazione, a merenda e nelle occasioni speciali.