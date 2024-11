Scopri come preparare una torta deliziosa e soffice, perfetta per ogni momento della giornata.

Ingredienti semplici e gustosi

La torta soffice allo yogurt è un dolce che conquista il palato di grandi e piccini. Gli ingredienti necessari sono facilmente reperibili e comprendono: 250 g di yogurt bianco, 200 g di zucchero, 3 uova, 300 g di farina, 100 ml di olio di semi, 1 bustina di lievito per dolci e gocce di cioccolato a piacere. Questa combinazione di ingredienti non solo rende la torta soffice, ma anche incredibilmente saporita.

Preparazione della torta

Iniziate la preparazione separando i tuorli dagli albumi. Montate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete lo yogurt e l’olio, mescolando bene. In un’altra ciotola, setacciate la farina con il lievito e incorporatela gradualmente al composto. Montate gli albumi a neve ferma e uniteli delicatamente all’impasto, utilizzando una spatola e movimenti dal basso verso l’alto per non smontarli. Infine, aggiungete le gocce di cioccolato e mescolate.

Cottura e conservazione

Versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la torta risulterà dorata e asciutta all’interno. Per verificare la cottura, potete utilizzare uno stecchino: se esce pulito, la torta è pronta. Una volta cotta, lasciatela raffreddare su una gratella. Per conservare la torta, avvolgetela in pellicola trasparente o mettetela in un contenitore ermetico. A temperatura ambiente si mantiene fresca per 2-3 giorni, mentre in frigorifero può durare fino a una settimana.