Volete provare a fare i bocconcini di pollo crispy ma light? Scoprite la ricetta per farli non fritti!

Siete alla ricerca della ricetta veloce e facile per preparare dei bocconcini di pollo dietetici, light, non fritti? Scopri di seguito la ricetta per prepararli in versione super crispy!

Bocconcini di pollo non fritti con copertura crispy: ricetta

Se volete realizzare dei gustosi bocconcini di pollo ma non fritti, versione light, per una cena deliziosa ma senza sentirti poi in colpa (per le calorie!) scopri la ricetta facile e veloce dei piccoli pezzetti di pollo ricoperti da una panatura crispy ma senza ricorrere alla frittura.

Ingredienti:

200 gr di petto di pollo;

un uovo;

una tazzina di latte (facoltativa);

parmigiano grattugiato q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale e paprika q.b.;

cornflakes senza zucchero q.b.;

succo di limone q.b. (facoltativa).

Preparazione:

Inizia a versare la farina e la paprika in una ciotola e mescola. Taglia il petto di pollo a pezzetti e passali nel mix. Nel mentre in un’altra ciotola, versa un uovo, il parmigiano e il latte e sbatti con una forchetta.

Immergi i bocconcini di pollo nella ciotola con uova, latte e parmigiano e poi passali nella ciotola con la farina e la paprika. Versa in un’altra ciotola i cornflakes e sminuzzali in modo grossolano con le mani. Un po’ alla volta passa i bocconcini anche nei cornflakes facendo attenzione a creare una panatura uniforme davvero croccantina.

Disponi i bocconcini su una teglia con carta da forno e versaci sopra un filo abbondante di olio. Cuoci i bocconcini in forno a 200 gradi per una decina di minuti o comunque fino a quando non saranno ben dorati.

Prima di servire spolvera i bocconcini con un pizzico di sale e del succo di limone. Ecco ora servi i bocconcini accompagnandoli, se ti fa piacere, con un po’ di salsa caesar o maionese che rendono il piatto ancora più gustoso.