Se conservate nel modo sbagliato, le patate possono diventare verdi e diventare germogliate. Ma quando sono germogliate, sono ancora commestibili oppure pericolose per la salute? Ecco cosa fare con le patate germogliate.

Le patate germogliate sono commestibili? Consigli su cosa fare

Quando le patate non vengono conservate nel modo corretto, possono diventare verdi e germogliare, ciò avviene spesso in risposta alla luce. C’è chi sostiene che consumare le patate germogliate non crei alcun problema, a patto di rimuovere i germogli. Altri invece affermano che le patate germogliate siano tossiche e quindi non commestibili perché possono comportare un’intossicazione alimentare potenzialmente fatale.

Ma perché mangiare le patate germogliate comporterebbe un rischio? Dovete sapere che le patate contengono composti della famiglia degli alcaloidi e in particolare solanina e caconina, che troviamo anche in altri alimenti come pomodori e melanzane.

Gli alcaolidi sono molecole con una struttura molto variabile e sempre dotate di una certa tossicità. Ovviamente non tutti gli alcaolidi hanno gli stessi effetti e non tutti sono tossici allo stesso modo.

Gli alcaloidi contenuti nelle piante della famiglia delle Solanaceae sono alcaloidi policiclici e, nelle patate, sono particolarmente concentrati nelle foglie, ma anche nei fiori e nel tubero germogliato, soprattutto a livello della buccia. Se una patata germoglia, appare verde o ha un sapore amaro è possibile che il suo contenuto di alcaloidi sia elevato. Se vengono consumati in eccesso possono risultare tossici.

Effetti sul corpo quando si mangiano patate germogliate

Se si mangiano grandi quantità di patate germogliate, ricche di alcaloidi, si può rischiare un’intossicazione alimentare che provoca disturbi a carico dell’apparato digerente, del sistema cardiovascolare e del sistema nervoso. I sintomi possono essere più o meno importanti e includono:

Dolori addominali

nausea

vomito

diarrea

riduzione della pressione sanguigna

accelerazione del battito cardiaco

mal di testa

confusione mentale

febbre.

In ogni caso, in assenza di indicazioni sicure, meglio scartare le patate che presentano germogli e parti verdi e deteriorate. Si dovrebbe evitare di mangiare le patate con germogli nel caso in cui appaiano rugose e secche, questo infatti implica che il processo di germogliazione della patata è piuttosto avanzato e che acqua e amido sono già passati dalla patata al germoglio, oltre al fatto che la concentrazione di solanina è piuttosto elevata e anche il sapore della patata potrebbe non essere più gradevole.