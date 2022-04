Descrizione

La cacio e pepe è una specialità tipica della cucina romana tra le più amate in Italia, che si prepara con soli 3 ingredienti: pasta (spaghetti o tonnarelli), pecorino romano grattugiato e abbondante pepe nero macinato al momento. Il segreto per una cacio e pepe cremosa e ricca di gusto? Dedicare la massima attenzione alla preparazione della crema di pecorino: un passaggio apparentemente semplice ma che spesso nasconde alcune insidie. Seguite i nostri consigli per ottenere una cacio e pepe impeccabile!