Descrizione

Il tiramisù senza lattosio è una leggera alternativa al classico tiramisù di savoiardi e crema al mascarpone: il dolce al cucchiaio più amato dagli italiani e apprezzato in tutto il modo per la sua cremosità e il suo intenso aroma di caffè. Questa variante per chi è intollerante al lattosio è molto semplice da preparare e tiene fede alla ricetta originale, con la sola sostituzione del comune mascarpone con il mascarpone delattosato.