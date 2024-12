Un cocktail innovativo e rinfrescante

Il cocktail caffè, mela cotogna e miele rappresenta una vera e propria novità nel panorama delle bevande analcoliche. Ideato da Elton Zeqiraj, un esperto mixologist con radici albanesi e un percorso che lo ha portato dalla Sicilia a Torino, questo drink è perfetto per chi desidera gustare un sapore unico senza l’aggiunta di alcol. La combinazione di succo di mela cotogna, infuso di caffè e miele crea un equilibrio di sapori che conquista al primo sorso.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo cocktail, avrai bisogno di pochi ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

Succo di mela cotogna

Caffè macinato

Miele di rododendro o corbezzolo

Ghiaccio

Soda di mela cotogna

La preparazione è semplice ma richiede un po’ di pazienza. Inizia lasciando le mele cotogne immerse in acqua per una notte. Il giorno seguente, tagliale a pezzi e estrai il succo, filtrandolo attraverso un colino foderato di garza. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un succo limpido e aromatico.

Il segreto dell’infusione

Per l’infusione del caffè, utilizza 1-2 cucchiaini di caffè in 60 ml di acqua tiepida, lasciando in infusione per circa 10 minuti. Filtra l’infuso nel bicchiere dello shaker e dolcifica con 2 cucchiaini di miele, mescolando fino a completa dissoluzione. Aggiungi 2-3 cubetti di ghiaccio e mescola per raffreddare il tutto.

Infine, in un tumbler basso, posiziona un grosso cubo di ghiaccio e versa il caffè, trattenendo il ghiaccio. Completa con circa 60 ml di soda di mela cotogna e servi il tuo cocktail. Per un tocco finale, accompagna con cioccolato, paste di meliga o frutta secca, per un’esperienza di gusto completa.

Un’esperienza di gusto unica

Questo cocktail non è solo una bevanda, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. La dolcezza del miele si sposa perfettamente con l’amaro del caffè e l’acidità della mela cotogna, creando un equilibrio perfetto. È ideale per un dopo cena, ma può essere gustato in qualsiasi momento della giornata. La scelta di ingredienti naturali e la preparazione artigianale rendono questo drink un’opzione sana e gustosa per chi desidera evitare gli zuccheri raffinati.

Scopri il mondo della mixology analcolica con Elton Zeqiraj e lasciati sorprendere da ricette che esaltano la qualità degli ingredienti senza compromessi. Prova il cocktail caffè, mela cotogna e miele e porta un tocco di originalità nelle tue serate.