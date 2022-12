Il Just Cavalli Milano è un noto ristorante e locale notturno di proprietà dello stilista Roberto Cavalli, situato in via Luigi Camoens 2, nel cuore del Parco Sempione. La location porta la firma dello stilista ed è caratterizzata da uno stile moderno, eccentrico e lussoso.

Cenare da Just Cavalli rappresenta indubbiamente un’esperienza allettante per chiunque ami la cucina gourmet e di alta classe. Scopriamo insieme quali piatti propone il ristorante nel suo menù esclusivo e quali sono i prezzi alla carta.

Just Cavalli Milano: prezzi e menù

Il ristorante Just Cavalli non propone ai suoi ospiti un menù degustazione ma esclusivamente un menù alla carta, che comprende una vasta selezione di antipasti, primi, secondi piatti e pizze gourmet, preparati dagli chef con ingredienti stagionali di altissima qualità.

La cucina del ristorante comprende sia alcuni grandi classici italiani (in primis pasta e risotti) rivisitati in chiave moderna e ricercata, ma anche una ricca varietà di sushi e sashimi per gli amanti della cucina orientale.

Cruditè

Tra i cruditè è disponibile un plateau di pescato del giorno a 90 euro per 2 persone, le ostriche a 6 euro l’una, le tartare di pesce (gamberi, salmone e tonno) a 28 euro e il sashimi di ricciola del mediterraneo e jalapeño a 25 euro.

Antipasti

Per gli antipasti i prezzi partono dai 16 euro per la classica parmigiana di melanzane, la caprese e le patatine fritte con gorgonzola, fino a superare i 40 euro per le proposte a base di pesce, come la catalana di astice, pomodorini, sedano e cipolla dolce di Tropea.

Caviale

Il caviale viene servito con patate al cartoccio, blinis, panna acida e burro salato. Il prezzo varia dalla porzione: si parte da 180 euro per 30 grammi, fino a 55o euro per 100 grammi.

Sushi & Sashimi

Il menù sushi comprende una selezione di nigiri, uramaki, hossomaki, sashimi, gunkan, il cui prezzo varia dai 20 euro per il tempura di gamberi, fino a 260 euro per le porzioni più grandi che comprendono 110 pezzi per tavoli da 6 persone.

Pizze gourmet

Nel menù sono comprese cinque varianti di pizze gourmet, il cui prezzo parte dai 28 per la margherita gourmet con pomodoro rustico, mozzarella di bufala e basilico, fino a 45 euro per la pizza con burrata, mozzarella di bufala e tartufo nero pregiato.

Pasta e risotti

Per quanto riguarda la pasta, è possibile scegliere tra 5 proposte, che comprendono spaghetti al pomodoro (18 euro), paccheri di Gragnano all’astice (40 euro), ravioli al tartufo (38 euro), tagliatelle al ragù bianco (24 euro) e tagliolini alla crema di scampi (35 euro).

Il risotto ai fiori di zucca con gamberi di Mazzara del Vallo ha invece un costo di 28 euro.

Secondi piatti

I secondi piatti comprendono una ricca selezione di proposte a base di carne (il cui prezzo varia da 25 euro per il pollo arrostito su legna di cedro, fino a 120 euro per una costata da 1,3 kg per 2 persone) e proposte a base di pesce, il cui prezzo invece parte da 34 euro per il tempura di polpo e carciofi, fino a 40 euro per gli scampi al sale dell’Himalaya.

Se si opta per della carne alla griglia, i prezzi variano dai 35 euro ai 110 euro per una costata accompagnata da contorni per 2 persone.

Dolci

Per concludere la cena si può optare per un dolce da 10 euro o per il Special Cavalli Dessert al prezzo di 30 euro.