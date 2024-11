Conoscete il Casu Marzu e cos’è e le caratteristiche di questo formaggio coi vermi? Scoprite tutto quello che c’è da sapere sul formaggio più “illegale” che ci sia!

Tutto sul Casu Marzu: cos’è il formaggio coi vermi!

Il Casu Marzu è uno dei formaggi più conosciuti al mondo ma anche il più discusso perché ancora non è chiaro se sia “pericoloso”, oppure faccia bene all’organismo. Ma vediamo cosa sapere sul formaggio coi vermi, le sue caratteristiche, proprietà e curiosità.

La produzione casearia dalla consistenza cremosa è chiamata anche formaggio coi vermi, perché le sue proprietà derivano dall’annidamento di larve della Piophila casei, mosca che utilizza il substrato del formaggio nel suo ciclo biologico.

Proprio questa particolarità renderebbe il Casu Marzu pericoloso; addirittura nel 2009 è stato inserito nel Guinness dei Primati come formaggio più pericoloso al mondo. Ma quali sono i vermi presenti nel formaggio Casu Marzu?

Il Casu Marzu viene prodotto dal formaggio pecorino, che cambia la sua consistenza da dura in morbida se la mosca caesaria (Piophila casei) depone le sue uova nella forma posta a stagionare. Dopo la schiusa, le larve colonizzano il formaggio e lo utilizzano come substrato di crescita, fino a quando è arrivato per loro il momento di trasformarsi in insetti, passando quindi ad un’altra fase del loro ciclo vitale.

Il formaggio coi vermi si ricava dall’azione delle larve di Piophila casei che colonizzano le forme di pecorino, generalmente nei mesi più caldi. Le forme vengono poste a stagionare all’aperto o in locali aerati, in modo che sia un processo semplice e naturale la deposizione di uova all’interno delle stesse da parte della mosca.

A volte, per facilitare l’annidamento delle uova, nella crosta del formaggio posto a stagionare vengono incisi dei buchi, poi riempiti di olio, in modo da renderla meno dura e facilitare così l’azione dell’insetto. Le uova si schiudono e danno origine alle larve, che agiscono con i loro enzimi sulla consistenza del formaggio, trasformandola da dura in morbida e cremosa.

Casu Marzu: perché il formaggio coi vermi è illegale?

Il Casu Marzu, il formaggio coi vermi, è illegale? Secondo quanto previsto in linea generale dalla legge italiana, che adempie anche ai regolamenti dell’Unione Europea, la produzione e la vendita del Casu Marzu sono pratiche illegali.

Perché? Nell’assunzione del Casu Marzu ci sarebbero rischi collegati all’ingerimento di larve, che potrebbero comportare danni all’organismo. E’ da ricordare però che non vi sono dati effettivi circa una possibile minaccia alla salute derivante dal consumo del Casu Marzu.

Come si prepara il Casu Marzu

In ambito familiare viene ancora ottenuto in modo naturale tramite la Piophila casei (conosciuta anche come mosca casearia). Un insetto dalle cui uova, deposte sulla forma di pecorino sardo, nascono larve che traggono nutrimento cibandosi della forma stessa e sviluppandosi al suo interno.

Dopo la schiusa le larve trasformano con i loro enzimi la pasta casearia del pecorino in una morbida crema. Il periodo di maturazione dura da tre a sei mesi. Quando il formaggio è maturo e le larve sono notevolmente diminuite di numero. La forma viene aperta togliendo la parte superiore (su tappu). L’interno della forma si presenta composto da una crema omogenea di colore giallastro e dal sapore molto particolare e pungente.