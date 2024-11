Un’iniziativa che celebra la cucina

Eleonora Riso, la talentuosa vincitrice di MasterChef 13, ha deciso di portare la sua passione per la cucina nei circoli Arci di Firenze con un evento unico intitolato ‘Sapori in Circolo’. Questa iniziativa si svolgerà dal 5 al 14 dicembre e prevede quattro serate speciali in diverse località, tra cui San Casciano, Fiesole, Le Sieci e Peretola. L’idea alla base di questo progetto è quella di creare un legame tra la tradizione culinaria e l’atmosfera conviviale dei circoli Arci, che Eleonora ha apprezzato durante la sua esperienza a MasterChef.

Un viaggio culinario con Eleonora Riso

Durante le serate di ‘Sapori in Circolo’, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a masterclass culinarie, dove potranno cucinare insieme a Eleonora e allo chef siriano Samir Shakkour. Queste sessioni non includeranno i temuti Pressure Test, permettendo così a tutti di godere di un’atmosfera rilassata e creativa. Oltre alle masterclass, gli eventi comprenderanno anche aperitivi e momenti culturali, offrendo un’esperienza completa che va oltre la semplice cucina.

La filosofia di Eleonora Riso

Eleonora ha sempre dimostrato una personalità eclettica e una passione per la cucina che va oltre il semplice atto di cucinare. In una recente intervista, ha dichiarato: “Non ho mai fatto nella mia vita una sola cosa”, sottolineando il suo desiderio di esplorare nuove esperienze e di condividere la sua conoscenza con gli altri. Questo progetto rappresenta per lei un modo per esprimere la sua creatività e per connettersi con le persone attraverso il cibo. Nonostante il successo ottenuto, Eleonora ha escluso l’idea di aprire un ristorante, preferendo concentrarsi su iniziative che riflettano la sua natura dinamica e innovativa.

Dettagli pratici per partecipare

Per chi desidera partecipare a queste serate esclusive, è importante sapere che i posti sono limitati. Saranno disponibili solo 15 posti per le masterclass e 60 per gli aperitivi, con prenotazione obbligatoria tramite un numero WhatsApp dedicato. Questo approccio garantisce un’esperienza intima e coinvolgente, permettendo a tutti di interagire direttamente con Eleonora e di apprendere da lei in un ambiente stimolante e accogliente.