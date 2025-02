Scopri come il World Bartender Day celebra la creatività dei mixologist in Italia e nel mondo.

Il World Bartender Day: una celebrazione globale

Il 24 febbraio di ogni anno, il mondo si unisce per celebrare il World Bartender Day, una festività che onora il talento e la creatività dei bartender e mixologist. Questa giornata è stata istituita nel 2018 in seguito al successo del concorso australiano e neozelandese The Perfect Blend, con l’intento di riunire professionisti del settore e promuovere l’arte della mixology. Ma cosa significa realmente essere un bartender oggi?

La storia del bartending e la sua evoluzione

Il bartending ha radici antiche, risalenti al 1400, ma è solo nel 1800 che questa professione ha iniziato a guadagnare rispetto e riconoscimento. Jerry Thomas, considerato il “padre del bartending”, ha avuto un ruolo cruciale in questo cambiamento, grazie alla sua abilità nel creare cocktail innovativi e al suo libro The Bar-Tender’s Guide, che ha ispirato generazioni di bartender. Oggi, la professione è vista non solo come un lavoro, ma come un’arte che richiede passione, creatività e competenza.

Il ruolo delle bibite italiane nella mixology

In Italia, le Bibite Sanpellegrino e Sanbittèr sono diventate ingredienti fondamentali per i bartender, grazie alla loro varietà di gusti e alla qualità degli ingredienti. Queste bibite non solo arricchiscono i cocktail, ma rappresentano anche un simbolo della tradizione italiana nella mixology. Molti esperti mixologist hanno creato ricette uniche utilizzando queste bibite, dimostrando che anche i non professionisti possono cimentarsi nella preparazione di cocktail originali e sorprendenti.

Un invito alla creatività per tutti

Il World Bartender Day non è solo una celebrazione per i professionisti del settore, ma un invito per tutti a esplorare il mondo della mixology. Creare cocktail può essere un modo divertente per sorprendere amici e familiari, rendendo ogni occasione speciale. Che si tratti di un aperitivo al tramonto o di una festa in casa, la mixology offre infinite possibilità di espressione creativa. Con le giuste bibite e un po’ di inventiva, chiunque può diventare un bartender per un giorno.