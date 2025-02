Un dolce amato da tutti

Il tiramisù è uno dei dolci italiani più amati al mondo, ma la versione dello chef René Redzepi, noto per il suo ristorante Noma a Copenaghen, ha un tocco speciale. Questo dessert, tradizionalmente preparato con caffè, viene reinterpretato da Redzepi in modo da renderlo adatto anche ai più piccoli. La sua famiglia ha scoperto il tiramisù in un ristorante italiano, ma l’esperienza si è rivelata un po’ troppo intensa a causa della caffeina. Da quel momento, lo chef ha deciso di creare una versione senza caffè, utilizzando una bevanda a base di orzo fermentato.

La storia dietro la ricetta

La creazione di questo tiramisù è avvenuta dopo una notte insonne, quando le figlie di Redzepi, entusiaste per il dessert assaggiato, hanno avuto una reazione inaspettata a causa della caffeina. «Le bimbe erano così eccitate che non riuscivamo a farle addormentare», racconta lo chef. Questo episodio ha spinto Redzepi a rielaborare la ricetta tradizionale, mantenendo intatti i sapori ma eliminando il caffè. La sua versione è diventata un dolce di famiglia, apprezzato da tutti, grandi e piccini.

Ingredienti e preparazione

La ricetta del tiramisù di René Redzepi è semplice e richiede ingredienti freschi e di qualità. Per prepararlo, avrete bisogno di savoiardi, mascarpone, zucchero, uova e la bevanda a base di orzo fermentato. La preparazione è simile a quella del tiramisù tradizionale: i savoiardi vengono immersi nella bevanda, poi alternati a strati di crema di mascarpone. Il risultato è un dolce cremoso e delizioso, perfetto per ogni occasione. Questo tiramisù è un esempio di come la cucina possa adattarsi alle esigenze della famiglia, mantenendo viva la tradizione.