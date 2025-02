Un patrimonio culinario da riscoprire

Il 10 febbraio si celebra la giornata mondiale dei legumi, un’occasione per valorizzare ingredienti che hanno segnato la storia della cucina povera italiana. I legumi, come fagioli, ceci e lenticchie, non solo sono ricchi di nutrienti, ma rappresentano anche una tradizione gastronomica che affonda le radici in secoli di storia. Utilizzati da generazioni, questi alimenti sono stati fondamentali per la sopravvivenza di molte famiglie, specialmente durante i periodi di crisi economica.

Benefici nutrizionali e ambientali

I legumi sono una fonte preziosa di proteine, fibre e calcio, rendendoli un alimento ideale per una dieta equilibrata. Inoltre, contribuiscono a migliorare la fertilità del suolo, favorendo pratiche agricole sostenibili. Secondo recenti studi, il consumo di legumi in Italia è aumentato del 47% negli ultimi dieci anni, segno di un rinnovato interesse verso una cucina più sana e rispettosa dell’ambiente.

Ricette gourmet per celebrare i legumi

Per festeggiare questa giornata, gli chef di Citterio hanno creato tre ricette che uniscono la tradizione della cucina povera italiana con un tocco gourmet. Queste preparazioni non solo esaltano i sapori dei legumi, ma li abbinano a ingredienti di alta qualità, come le Tagliette di pancetta dolce e il guanciale, creando piatti ricchi di gusto e originalità.

Vellutata di piselli, menta e pecorino

Questa vellutata è un perfetto esempio di come i legumi possano essere reinterpretati. I piselli freschi, uniti alla freschezza della menta e alla sapidità del pecorino, creano un equilibrio di sapori unico. Le Tagliette di pancetta dolce, croccanti e caramellate, aggiungono un contrasto irresistibile, rendendo questo piatto un vero e proprio comfort food.

Zuppa di ceci e fagioli con cavolfiore brasato

La seconda ricetta è una zuppa ricca e sostanziosa, dove la cremosità dei legumi si sposa con la delicatezza del cavolfiore brasato. Le Tagliette di pancetta affumicata donano una nota aromatica che arricchisce ulteriormente il piatto, rendendolo ideale per le fredde giornate invernali.

Zuppa di fagioli, ceci e piselli con uovo poché

Infine, la terza proposta è una zuppa che combina la delicatezza dell’uovo poché con la ricchezza dei legumi. Le Tagliette di guanciale aggiungono un tocco sapido e profumato, creando un piatto che è un vero abbraccio di sapori. Servita con fette di pane casereccio, questa zuppa è perfetta per una cena in famiglia o con amici.