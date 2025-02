Un paradiso naturale a Villasimius

La spiaggia di Campus, situata a pochi chilometri da Villasimius, rappresenta una delle meraviglie dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Questo tratto di costa, caratterizzato da un mare cristallino e una sabbia dorata, è un vero angolo di paradiso. Percorrendo la panoramica che collega Cagliari a Villasimius, i visitatori possono ammirare il paesaggio mozzafiato che si apre davanti ai loro occhi, con la spiaggia che si presenta come un tappeto dorato incastonato tra la vegetazione mediterranea.

Un litorale per tutti

La spiaggia si estende per diversi metri, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per le famiglie con bambini. Le acque calme e poco profonde sono perfette per chi desidera nuotare senza preoccupazioni. Inoltre, gli amanti delle attività acquatiche possono dedicarsi a windsurf, canoa e pedalò, rendendo la spiaggia di Campus una meta ideale per chi cerca avventura e relax. Gli stabilimenti balneari presenti offrono tutti i servizi necessari per una giornata di svago, dal noleggio di lettini e ombrelloni a punti ristoro ben attrezzati.

Un ecosistema da esplorare

La bellezza della spiaggia di Campus non si limita solo al suo aspetto. L’area circostante è un ecosistema ricco di biodiversità, con fondali marini che ospitano una varietà di pesci colorati. I due piccoli promontori che abbracciano la baia la proteggono dai venti, creando un ambiente ideale per il relax e la contemplazione della natura. Proseguendo lungo la costa, i visitatori possono scoprire altre spiagge incantevoli come Porto Sa Ruxi e Campu Longu, ognuna con le proprie peculiarità e bellezze naturali.

Un viaggio tra storia e natura

Oltre alla bellezza naturale, la spiaggia di Campus è anche un punto di partenza per esplorare la storia e la cultura della Sardegna. L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara si estende per 86 chilometri quadrati, comprendendo non solo spiagge da cartolina, ma anche siti archeologici e storici. Gli amanti della storia possono visitare le antiche torri di avvistamento e i resti delle civiltà passate che hanno abitato quest’isola. Ogni angolo racconta una storia, rendendo la visita un’esperienza arricchente e memorabile.

Come arrivare e dove soggiornare

Per raggiungere la spiaggia di Campus, basta seguire la strada panoramica da Cagliari, un viaggio di circa 40 minuti che regala scorci indimenticabili. Per chi desidera prolungare la propria permanenza, ci sono numerose opzioni di alloggio nelle vicinanze, dai B&B accoglienti agli hotel ben attrezzati. Ogni struttura offre un’ospitalità calorosa e la possibilità di gustare piatti tipici della cucina sarda, rendendo il soggiorno ancora più speciale.