Tre Stelle Michelin tra i fornelli di PizzAut: il 1° dicembre Bobo Cerea cucina con i ragazzi autistici di Monza per una cena che finanzia un nuovo ristorante.

Il 1° dicembre lo chef Bobo Cerea, insignito di tre Stelle Michelin per il ristorante Da Vittorio, entrerà nella cucina di PizzAut Monza. Il maestro bergamasco lavorerà fianco a fianco con la brigata di chef e pizzaioli autistici, da Balù a Matteone, impastando, spadellando e preparando i piatti insieme ai ragazzi. Il programma prevede il lavoro in cucina, senza momenti di rappresentanza.

La serata è una cena-evento organizzata per finanziare una nuova apertura. Il contributo minimo è di 150 euro a persona, con la possibilità di donare di più, e l’intero ricavato sarà destinato al terzo ristorante PizzAut, che sorgerà all’interno dell’Università Iulm di Milano.

Una cena per il terzo ristorante e venti posti di lavoro

Il progetto prevede contratti di lavoro per venti giovani autistici in attesa di un’opportunità. Le fonti indicano il dato come 20 nuovi posti di lavoro, quindi la raccolta fondi della serata è legata direttamente all’occupazione dei ragazzi. Cerea ha scelto di partecipare a titolo gratuito, come riferiscono le notizie sull’evento.

Il fondatore Nico Acampora ha annunciato l’iniziativa e ha letto l’arrivo dello chef tristellato come una risposta a chi nutriva dubbi sul progetto. Per questo la cena assume un valore che va oltre la raccolta fondi: la presenza di un cuoco di questo livello in una cucina gestita da giovani autistici è, nelle parole di Acampora, un modo per dimostrare il talento della brigata.

Le parole di Cerea e di Acampora

Bobo Cerea ha commentato l’appuntamento con una frase breve: «Per me è un onore, ad essere appagata sarà la mia anima». La sua partecipazione è quindi presentata come un’esperienza personale prima che professionale, legata al lavoro di cucina condiviso con i ragazzi.

Acampora ha definito l’evento «È la rivincita più bella contro chi diceva che i nostri ragazzi non ce l’avrebbero mai fatta». Nel suo intervento ha aggiunto: «Ogni singolo euro diventerà un grembiule rosso nuovo, un lavoro e il sorriso di chi si sentirà parte del mondo e non un mondo a parte». Ha inoltre raccontato che Balù, chef del locale, è stato così coinvolto dall’idea di cucinare accanto a Cerea da chiedere una pausa per gestire l’emozione. Su questo passaggio Acampora ha detto: «I nostri ragazzi non hanno filtri, vivono i sogni con un’intensità che ti spezza e ti ricompone l’anima».

Una serata in calendario tra dieci giorni

Alla data di oggi, 21 novembre 2026, la cena è in programma tra circa dieci giorni. Chi vuole partecipare deve prenotare un posto con il contributo minimo di 150 euro, tenendo presente che la somma raccolta sarà interamente destinata all’apertura del terzo ristorante e alla creazione dei nuovi posti di lavoro.