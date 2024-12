Se non hai ancora idea di cosa cucinare al Cenone di Capodanno, scopri le migliori ricette da provare!

Ormai mancano poche settimane al Capodanno, ma non sai ancora cosa cucinare? Scopri di seguito le migliori ricette tra cui scegliere per il Cenone di Capodanno!

Cenone di Capodanno, le migliori ricette da provare

A Capodanno si sa oltre ai festeggiamenti c’è un ricco menu da preparare o da cucinare, che siate ospiti a casa di amici o parenti oppure abbiate messo a disposizione la vostra cucina per festeggiare il Capodanno! Scopri allora le migliori ricette da provare per il Cenone dell’ultimo dell’anno.

Nidi di carasau con mousse di fegatini e salsa di ribes

Un antipasto per il Cenone di Capodanno davvero originale da provare sono i nidi di carasau, con mousse di fegatini e salsa di ribes.

Ingredienti

200 g fegatini di pollo

150 g ribes rossi

100 g panna fresca

50 g vino Porto

50 g Grana Padano Dop

30 g zucchero semolato

3 fogli di pane carasau

1 scalogno

1 tuorlo

maggiorana

olio extravergine di oliva

sale

pepe bianco.

Procedimento

Spezzettate il pane carasau e immergetelo velocemente in acqua per ammorbidirlo.Ungete con olio 6 stampini rotondi (ø 8 cm), rivestiteli con il pane carasau ammorbidito, creando dei nidi irregolari; infornateli a 180 °C per 10‐12 minuti. Alla fine dovranno risultare croccanti.

Tritate finemente lo scalogno e rosolatelo in un paio di cucchiai di olio con un paio di rametti di maggiorana. Unite i fegatini, tagliati a pezzi, sale, pepe e cuocete a fuoco medio per 4‐5 minuti; aggiungete quindi il porto, lasciate evaporare per un paio di minuti, poi eliminate la maggiorana. Frullate tutto, regolando di sale.

Amalgamate poi il tuorlo e il grana grattugiato; lasciate raffreddare e incorporate infine la panna, semimontata.

Cuocete in una padella i ribes con lo zucchero, tenendone qualcuno per la guarnizione finale, per circa 4 minuti, schiacciando le bacche con un cucchiaio. Frullate tutto e passate al setaccio la salsa ottenuta.

Sporcate i piatti con la salsa di ribes e disponete nel centro di ciascuno un nido di carasau; riempite con la mousse di fegatini, decorate con i ribes freschi e maggiorana.

Ravioli al salmone, ricotta e lime con burrata

Ingredienti

350 g farina 00

60 g concentrato di pomodoro

2 tuorli

2 uova

1 albume

sale.

Per il ripieno

200 g ricotta

200 g salmone affumicato

lime

aneto

sale.

Per il condimento

300 g burrata

50 g latte

20 g Grana Padano Dop grattugiato

10 gherigli di noce

santoreggia o maggiorana

olio extravergine di oliva

sale.

Procedimento

Per il ripieno

Mescolate la ricotta e il salmone affumicato, tritato; insaporite con qualche goccia di succo di lime, un po’ di scorza grattugiata, un ciuffo di aneto spezzettato e un pizzico di sale.

Stendete la pasta ottenendo una sfoglia di 1,5 mm di spessore; ritagliatevi dei dischi con l’aiuto di un coppapasta e distribuite al centro di ciascuno 1 cucchiaino di ripieno. Spennellate i bordi con l’albume e chiudete i ravioli, in modo da formare delle mezze lune; sigillate i bordi premendoli con i rebbi di una forchetta e lasciate seccare i ravioli.

Per il condimento

Frullate la burrata con il grana, il latte e un pizzico di sale. Scaldate brevemente il composto e filtrate la salsa ottenuta con un colino a maglie strette. Tritate le noci e tostatele molto dolcemente in una padella.

Cuocete i ravioli per un paio di minuti circa in acqua bollente salata. Distribuite la salsa di burrata nei piatti; adagiate in ciascuno 5-7 ravioli, decorate con foglie di maggiorana o santoreggia, un cucchiaino di granella di noci tostate e un filo di olio.

Sorbetto al mandarino

Passiamo ora a un dolce per il Cenone di Capodanno. Per preparare il suo sorbetto al mandarino vi servono succo di mandarino, zucchero, albume, vodka, una gelatiera e circa un’ora di tempo.

500 g succo di mandarino

250 g zucchero semolato

50 g albume

vodka.

Procedimento

Scaldate 100 g di acqua con lo zucchero, mescolando per farlo sciogliere; unite il succo di mandarino, filtrate il composto e versatelo nella gelatiera, impostando il programma per il sorbetto.

Montate a neve l’albume e versatelo nella gelatiera a 10 minuti dalla fine della preparazione. Distribuite il sorbetto, in palline, in coppe e completate con una spruzzata di vodka, decorando a piacere con scorza di mandarino grattugiata e foglie di verbena.

Sogliola in padella con salsa al vino rosso e champignon

Ingredienti

Sogliole

100 g pancetta tesa a fette

100 g funghi champignon

100 g panna fresca

60 g burro salato

50 g prezzemolo

8 cipollotti rossi

2 scalogni

2 porri

1 spicchio di aglio

timo

burro

vino rosso secco

zucchero semolato

olio extravergine di oliva

sale fino e grosso.

Procedimento

Mondate gli champignon e tagliateli a pezzi; tagliate a cubettini un cipollotto e gli altri a spicchi per il lungo. Tenete da parte il verde dei porri e tagliate a pezzetti il resto; tagliate a pezzetti anche gli scalogni. Tagliate le fette di pancetta prima a striscioline e poi a pezzetti.

Sciogliete in un tegame 20 g di burro con un dito di acqua, un pizzico di sale fino e 1 cucchiaio di zucchero. Cuocetevi i cipollotti tagliati a spicchi per 25-30 minuti. Tagliate la testa delle sogliole ed eliminate la pelle. Tenete da parte le teste senza pelle e la parte di pelle bianca.

Rosolate 20 g di burro e un filo di olio le teste e la pelle con gli champignon tagliati a pezzi, un pizzico di sale grosso, il porro, il cipollotto a cubettini, lo spicchio di aglio, un rametto di timo e gli scalogni a dadini per un paio di minuti, quindi sfumate con 1 bicchiere di vino rosso, lasciate evaporare e cuocete per 15 minuti; unite poi la panna, fate ridurre a un terzo del volume iniziale, infine filtrate la salsa.

Rosolate le sogliole in una padella con 1 cucchiaio di olio e il burro salato, facendole dorare su entrambi i lati per 4-5 minuti, regolate di sale; poi unite la pancetta a pezzetti e il prezzemolo tritato finemente, lasciate insaporire e spegnete. Servite con salsa al vino rosso.