Zabaione da bere a Natale? Scoprite come prepararlo, e perché è popolare in America!

Lo sapete che lo zabaione da bere è un dolce tipico di Natale negli USA? Ed è anche molto più ricco e sostanzioso rispetto al nostro classico zabaione. Scoprite come si prepara e cosa ha di speciale!

Zabaione da bere, dolce americano per il Natale

Negli Stati Uniti lo zabaione da bere, crema dolce che, di solito, preparato con tuorli d’uovo, zucchero e vino o liquore. è tipico per il Natale e da servire come ultima portata. Ma perché è cosi amato in America?

Lo zabaione natalizio americano, anche noto come eggnog, ha una storia alquanto peculiare. In America arrivò grazie agli immigrati inglesi. Da tempo, infatti, lo zabaione trovava ampio spazio sulle tavole della classe ricca britannica. Questo perché lo zabaione era abbastanza facile e reperibile nelle colonie del Nord America. Bastavano le uova, lo zucchero, si trovava facilmente il rum ed era anche facile aggiungere latte e panna viste le mandrie di mucche presenti.

Secondo la storia lo zabaione da bere era molto amato all’Accademia Militare di West Point, soprattutto se aromatizzato con rum, whisky o sherry. Tecnicamente parlando, i festini di Natale in Accademia a base di zabaione erano vietati, ma spesso si permetteva ai cadetti di indulgere in tali celebrazioni a base di zabaione.

Fino a quando non arrivò il colonnello Sylvanus Thayer, il quale non vedeva di buon occhio questa tipologia di festeggiamenti tanto che arrivò a proibire il consumo di alcol nell’Accademia e vietò ai cadetti di cucinare nei dormitori.

Ma la vigilia di Natale gli studenti iniziarono a bere alcolici di contrabbando, ubriacandosi velocemente. I dirigenti dell’Accademia interruppero la festa, fra mobili e finestre spaccate. Molti di loro furono espulsi da West Point proprio per eccesso di consumo di zabaione.

La ricetta delle zabaione americano

Decisamente più ricco e consistente visto che di solito ci aggiungono anche latte, panna e spezie varie, ecco la ricetta dello zabaione da bere in versione americana, tipico del Natale.

Ingredienti dello zabaione americano

Uova: 6 tuorli

latte intero: 490 gr

panna fresca: 240 gr

zucchero: 100 gr

rum: 2 cucchiaini

whiskey: 2 cucchiaini

noce moscata: mezzo cucchiaino

estratto di vaniglia: 2 cucchiaini

cannella in polvere: 1 pizzico

sale: 1 pizzico.

Preparazione

Si inizia mettendo i tuorli e lo zucchero insieme in una terrina, sbattendoli con la frusta in modo da ottenere un composto spumoso. Poi si versano il latte e la panna in un altro pentolino, si aggiunge la noce moscata grattugiata e il sale. Si fa cuocere a fiamma bassa il tutto, fino quasi ad arrivare al bollore. A questo punto si aggiungono i tuorli precedentemente montati, unendone un cucchiaio per volta.

Proseguite rimettendo il tutto sul fornello e mescolate bene fino a che non si addensa. Togliete dal fuoco e unitevi i liquori e l’estratto di vaniglia. Filtrate ora il tutto con un colino, versate nei bicchieri e spolverizzate con la cannella e il dolce natalizio americano sarà pronto!