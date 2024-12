Introduzione ai cocktail natalizi

Il Natale è un momento di celebrazione e convivialità, e cosa c’è di meglio che accompagnare le feste con un drink speciale? I cocktail classici, con la loro storia e il loro fascino, possono rendere ogni brindisi indimenticabile. In questo articolo, esploreremo cinque ricette di cocktail che non possono mancare durante le festività, perfette per sorprendere i tuoi ospiti e creare un’atmosfera festosa.

Boozy Warm Tom and Jerry

Iniziamo con un grande classico: il Boozy Warm Tom and Jerry. Questo cocktail caldo, creato da Jerry Thomas nel 1862, è una variante del famoso Eggnog. Per prepararlo, mescola 30 ml di rum e 45 ml di cognac con zucchero a piacere e le tue spezie natalizie preferite, come cannella e noce moscata. Aggiungi un uovo intero e completa con acqua bollente. Servito in una tazza, è il drink ideale per riscaldarsi durante le fredde serate invernali.

Cocktail di Champagne e Cognac

Per un brindisi di mezzanotte, non c’è niente di meglio di un cocktail a base di Champagne e Cognac. Questo drink storico, risalente al 1889, combina una zolletta di zucchero affogata nell’Angostura bitter con le bollicine dello Champagne francese e le note fruttate del cognac. Servito in un flute, è un simbolo di eleganza e raffinatezza, perfetto per accogliere il nuovo anno con stile.

Sherry e Vermouth

Un’altra ricetta da non perdere è quella del cocktail a base di Sherry e Vermouth, datato 1913 e firmato da Jacques Straub. Questo drink è un’ottima scelta per gli amanti della frutta secca e del vermouth. Mescola parti uguali di Sherry Amontillado, Sherry Fino e Vermouth italiano, servendo il tutto in una coppetta filtrata e ghiacciata. Il risultato è un cocktail aromatico e complesso, ideale per le serate festive.

Brandy Alexander

Se sei un appassionato di drink setosi e golosi, il Brandy Alexander è quello che fa per te. Inventato nel 1916, questo cocktail è composto da 20 ml di panna, 20 ml di liquore al cioccolato e 45 ml di gin. Servito in una coppetta, è un perfetto after dinner, ideale per concludere una cena natalizia in dolcezza.

Whisky Ginger

Infine, non possiamo dimenticare il Whisky Ginger, un cocktail dal sapore speziato e agrodolce, creato da Sam Ross nel 2005. Questo drink combina 45 ml del tuo whisky scozzese preferito con 20 ml di limone fresco e 10 ml di miele, il tutto arricchito con zenzero pestato. Servito in un bicchiere con ghiaccio, è perfetto per chi ama i sapori decisi e piccanti.