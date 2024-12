Un brindisi all’italiana

Il Capodanno è un momento di celebrazione e convivialità, e in Italia le tradizioni culinarie giocano un ruolo fondamentale. Quest’anno, le bollicine italiane, in particolare il prosecco e lo spumante, si preannunciano come le protagoniste indiscusse della festa, con circa 58 milioni di tappi pronti a saltare. Questo dato evidenzia non solo la preferenza per i prodotti locali, ma anche l’importanza del Made in Italy nel panorama enogastronomico mondiale.

Piatti simbolo di rinascita

Tra i piatti che non possono mancare sulla tavola di Capodanno, le lenticchie occupano un posto d’onore. In particolare, quelle di Castelluccio di Norcia, simbolo di resilienza e rinascita, sono sempre molto richieste. Questi legumi, oltre a essere un alimento tradizionale, sono considerati portatori di fortuna per il nuovo anno. Accanto a loro, il menù si arricchisce di vongole e frutti di mare, che rappresentano un investimento di circa 155 milioni di euro per i primi piatti, mentre il pesce per i secondi piatti raggiunge i 340 milioni di euro.

Un viaggio tra i sapori italiani

Il Capodanno italiano non è solo un momento di festa, ma anche un viaggio attraverso i sapori del nostro paese. La carne, i salumi e le uova contribuiscono con 370 milioni di euro al menù festivo, mentre i vini, spumanti e prosecchi si attestano a 395 milioni di euro. Non dimentichiamo la frutta, la verdura e gli ortaggi, che rappresentano un valore di 295 milioni di euro. La pasta, il pane, la farina e l’olio completano il quadro con 230 milioni di euro, mentre i formaggi freschi e stagionati si attestano a 140 milioni di euro.

Dolci tradizionali e innovativi

Infine, il carrello dei dolci chiude in bellezza il menù di Capodanno, con un duello tra panettone e pandoro, che si contendono il titolo di dolce più amato. Le specialità dolciarie regionali, con un valore di 400 milioni di euro, offrono una varietà di scelte per soddisfare ogni palato. Tra le nuove generazioni, si fa strada la ricerca di ricette innovative, come crêpes di gamberetti e mini cheesecake al salmone, che dimostrano come la tradizione possa evolversi senza perdere il suo fascino.